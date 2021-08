Lo diceva anche Marilyn Monroe, diva holywoodiana per eccellenza: i migliori amici delle donne sono i diamanti. Ed è impossibile negarlo, tutte prima o poi, veniamo conquistate da quel meraviglioso ed elegante luccichio. I gioielli sono tra quelle poche cose che non passeranno mai di moda, ma alcuni modelli e alcuni brand creano tendenze più di altri.

Da quelli più semplici a quelli decisamente più vistosi, scopriamo quali sono le proposte da sfoggiare per il 2021.

Gioielli con diamanti

Anelli, orecchini, braccialetti, collane e anche spille tutte decorate con diamanti e pietre preziose incastonate su file di altrettanto preziosi metalli come l’oro giallo, bianco o rosa. La selezione di gioielli per il 2021 sembra proporre diversi modelli, ma tutti stupendi in egual misura. Tra grandi classici e nuove collezioni, eccone alcuni.

Gioielli con diamanti: quelli ispirati agli animali

Tra i gioielli con diamanti che fanno tendenza ci sono sicuramente quelli che riportano le forme degli animali. Cartier per esempio, celebra la femminilità con la sua linea ispirata al felino più sinuoso ed elegante che esista. La pantera appunto, che è poi il simbolo dello stesso brand. Il bracciale è composto di oro giallo e diamanti, con onice e smeraldi che danno un tocco di colore.

Anche Merù prende ispirazione dagli animali selvatici per la sua linea di gioielli, che comprende orecchini, anelli e ciondoli. In questo caso vi presentiamo l’anello in oro con al centro l’immagine dipinta a mano di un puma. Tutti i gioielli sono composti da una cornice di diamanti bianchi e la stessa linea è disponibile anche con altri animali, tra cui gatti e leoni.

A proposito di bracciali e animali, la rinomata gioielleria milanese Sabbadini ne propone una sua versione in oro, letteralmente tempestato di diamanti, ma con il simbolo che la contraddistingue, ovvero la regale ape.

Anche le spille di Tiffany si ispirano al mondo degli animali. In oro bianco, giallo o rosa e ovviamente diamanti, sono perfette per abbellire gli abiti da sera con un punto di luce o semplicemente per fermare il foulard sulle spalle per quelle serate più fresche.

Gioielli con diamanti: i brand iconici Gioielli con diamanti: i brand iconici

Sempre parlando del brand newyorkese, gli orecchini della collezione Victoria di Tiffany sono i gioielli perfetti se l’obiettivo è quello di lasciare tutti a bocca aperta al solo passaggio. Si tratta di pendenti in oro rosa, con una cascata di piccole foglie impreziosite da diamanti. Con questi, il vostro viso brillerà di una luce nuova.

Tra i brand iconici non poteva mancare, ovviamente anche Dior. La sua collana lunga Rose Des Vents è un filo finissimo composto da oro giallo, diamanti e pietre decorative da il meglio di sè se abbinata ad un abito con un coraggioso scollo sulla schiena.

Il brand di lusso sostenibile Chopard fa sognare tutte ad occhi aperti non solo con la sua audace collezione Red Carpet, ma anche con Happy Hearts, decisamente meno appariscente ma ugualmente meravigliosa. Gli orecchini Happy Hearts Flowers ne sono un perfetto esempio: in oro bianco e diamanti, al loro interno portano il diamante mobile che caratterizza l’estetica della maison.