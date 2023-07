Scopriamo insieme dove vedere e dove è stata girata la seconda stagione della serie tv Di nuovo 15 anni. Un nuovo capitolo ispirato al romanzo di Bruna Vieira, che riuscirà ancora una volta ad incantare tutti i telespettatori.

Di nuovo 15 anni, seconda stagione: dove vederlo e dove è stato girato

La seconda stagione dell’ironica e amatissima serie tv al titolo Di nuovo 15 anni sta per tornare in onda, pronta a conquistare ancora una volta i telespettatori, che hanno apprezzato tantissimo il primo capitolo. Stiamo parlando di una serie tv originale brasiliana, che si basa sull’omonimo romanzo del 2023 di Bruna Vieira. Si tratta di una storia che ha subito conquistato tutti con la prima stagione e i telespettatori non vedono l’ora di scoprire come andrà avanti la storia della protagonista Anita. La seconda stagione di questa serie tv sarà disponibile a partire da mercoledì 5 luglio 2023, sulla piattaforma di streaming Netflix. Tutti gli abbonati avranno la possibilità di continuare a seguire questa storia che li ha appassionati al punto che il rinnovo per il secondo capitolo è arrivato subito. Le riprese della seconda stagione, che sarà composta da sei episodi, sono iniziate ad agosto 2022 e sono finite ad ottobre 2022. Ma dove è stata girata la serie? Sono state effettuate registrazioni esterne a Bananal, a San Paolo. La serie tv è brasiliana e le location sono tutte in Brasile.

Di nuovo 15 anni 2 stagione: le anticipazioni della serie tv

La seconda stagione della serie tv Di nuovo 15 anni sta per tornare su Netflix, per svelare come andrà avanti la magica storia della protagonista Anita e per far scoprire al pubblico se dopo essere tornata indietro nel tempo a quando aveva 15 anni è davvero riuscita a mettere in ordine tutti i suoi conti in sospeso e ad aiutare le persone care senza fare danni. Durante i nuovi episodi, Anita sarà costretta ad intervenire e tornare all’età di 15 anni per cercare di risolvere la difficile situazione di sua sorella Luiza. Joel, intanto, riuscirà ad accedere al suo account Floguinho, diventando un viaggiatore nel tempo. Combinerà non pochi pasticci, andando ad interferire nella vita di tutti. Anita tornerà al 2021 e si renderà conto che il magico momento trascorso con Henrique a Parigi in realtà non è mai avvenuto, perché tutto quanto è stato modificato. Per questo Anita e Joel dovranno cercare di unire tutte le loro forze in modo da ripristinare l’ordine delle cose e cercare di correggere il futuro che hanno cambiato. Mentre è impegnata a sistemare le cose, Anita dovrà anche pensare a chi desidera realmente avere al suo fianco, se il romantico Henrique, il compagno Joel o l’irresistibile, ma anche improbabile, Fabricio.