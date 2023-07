Scopriamo insieme la data di uscita, la trama, il cast e le curiosità della nuova serie tv Devil’s Advocate. Il legal drama sta per uscire su Netflix ed è pronto a conquistare tutti i telespettatori.

Devil’s Advocate: uscita e curiosità sulla nuova serie Netflix

Su Netlfix sta per arrivare una nuova serie tv di genere thriller/giallo dai toni dark ambientata in Kuwait. Il titolo di questa nuova serie tv è Devil’s Advocate. Si tratta di un legal drama che racconta la storia di un famoso giocatore di football che viene accusato di aver ucciso la moglie, con l’opinione pubblica che si scaglia rapidamente contro l’idolo caduto in disgrazie. Devil’s Advocate è uno dei primi titoli di Netflix prodotti nei paesi dell’Asia ed è pronto a lasciare il pubblico con il fiato sospeso, grazie ai tanti colpi di scena presenti nella trama. Si tratta di un giallo sicuramente molto appassionante e ricco di suspence, che riuscirà a tenere i telespettatori incollati al piccolo schermo. La serie tv Devils’ Advocate è formata da sette episodi. L’appuntamento con il suo debutto su Netflix è previsto per il prossimo 13 luglio 2023, in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio. La piattaforma di streaming è pronta ad appassionare tutti i suoi abbonati con tanti nuovi titoli, previsti per il mese di luglio. Ci saranno tantissime novità, tra film, serie tv, documentari e show, pronti ad appassionare sempre di più i telespettatori.

Il titolo di questa serie tv, Devil’s Advocate, ovvero L’avvocato del diavolo, potrebbe far pensare che la sua storia sia legata a quella del famoso film L’avvocato del diavolo del 1997, con Al Pacino e Keanu Reeves. In realtà non è così. La serie tv non è per niente legata al famosissimo film horror, adattamento del romanzo di Andrew Neiderman, ma racconta una storia a parte.



Devil’s Advocate: trama e cast della nuova serie Netflix

Devil’s Advocate, serie tv ambientata a Kuwait City, racconta il caso di un famoso atleta che viene accusato di aver ucciso la moglie, con una storia che si diffonde a macchia d’olio in tutto il Paese, sempre più in fretta, e che viene subito creduta dall’opinione pubblica, sempre pronta a puntare il dito. L’atleta, convinto della sua innocenza, dovrà fare di tutto per cercare di difendersi. Accanto a lui lavorerà un’avvocatessa molto determinata, che deciderà di prendere in mano il caso e affrontare l’opinione pubblica, le pressioni dei media e tutte le difficoltà legate a questo caso di cronaca nera. Se non è stato il protagonista, allora chi sarà il vero colpevole? Il cast di Devil’s Advocate include Ali Kakooli, che interpreta la stella del calcio accusata dell’omicidio della moglie e presa di mira dall’opinione pubblica, e Haya Abdel Salam, che interpreta l’avvocatessa che si occupa del suo caso. Una storia molto intricata, piena di colpi di scena e di momenti di suspence, che sicuramente riuscirà ad appassionare tutti i telespettatori.