Andrea Delogu e Stefano De Martino hanno conquistato il cuore del pubblico del Tim Summer Hits e naturalmente dei telespettatori da casa grazie al loro debutto in qualità di conduttori di un programma televisivo musicale. La manifestazione per loro è stata davvero un successo, confermato anche dai dati relativi allo share e dal gradimento mostrato del popolo dei social.

Andrea Delogu e Stefano De Martino conquistano il pubblico ai Tim Summer Hits

Nella serata di giovedì 30 giugno 2022 su Rai 2 è andata in onda la prima puntata dei Tim Summer Hits, l’evento musicale che ha permesso a molti artisti di portare sul palco i loro tormentoni estivi e che ha fatto emergere una coppia di conduttori particolarmente brillante: stiamo parlando di Andrea Delogu e Stefano De Martino.

La Delogu e De Martino non hanno fatto sentire il peso della loro prima esperienza al timone di un programma di questo genere e sin da subito sono stati accolti con grande fervore dal pubblico presente in Piazza del Popolo e anche da quello da casa, che ha riempito i canali social soltanto di commenti positivi rivolti alla coppia di conduttori.

Delogu e De Martino sono una rivelazione: critiche su Gregoraci e Palmieri

Il successo del programma è da attribuire principalmente alla bravura dei conduttori, Andrea Delogu e Stefano De Martino, che indubbiamente hanno saputo conquistare il cuore dei telespettatori e del pubblico con la loro ironia, ma soprattutto con la loro spiccata complicità professionale.

Come era prevedibile, il mondo social non ha potuto fare a meno di mettere a confronto la coppia Delogu-De Martino con la coppia Gregoraci-Palmieri. La Gregoraci in particolare vanta un’esperienza maggiore nella conduzione di questo genere di programma e guida ormai da diversi anni il noto Battiti Live, ma nonostante ciò non sembra convincere il pubblico tanto quanto è successo con la coppia Delogu-De Martino.

Numerose infatti sono state le critiche che su Twitter sono state rivolte ad Elisabetta Gregoraci, che da molti è stata definita poco competente e poco convincente come conduttrice rispetto alla collega Delogu. Ecco uno dei tweet apparsi online che criticavano le capacità dell’ex di Flavio Briatore.

Delogu bravissima Casalegno brava ma io mi chiedo la gregoraci perchè ????????????? Diamo più spazio a persone brave e competenti #TIMSummerHits — angela ieva (@angydavide) July 1, 2022

I dati auditel del Tim Summer Hits: la coppia Delogu-De Martino trionfa

L’evento Tim Summer Hits, che è stato trasmesso su Rai 2 nella serata del 30 giugno 2022, ha conquistato ben 1.578.000 spettatori, un successo che in dati d’ascolto equivale al 12% di share.

Non resta che attendere la messa in onda dei prossimi cinque appuntamenti televisivi del Tim Summer Hits per scoprire se la coppia Delogu-De Martino riuscirà a conquistare ancora più telespettatori.

Nel frattempo, il 5 luglio 2022 su Italia 1, debutterà con la prima puntata Battiti Live: chi vincerà gli ascolti tra i due programmi? Non ci resta che attendere per scoprirlo!