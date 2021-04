Stefano de Martino e Andrea Delogu sempre più vicini. I due conduttori sembrano avere una sintonizzazione discreta, infatti i commenti di uno sotto le foto dell’altro non mancano quasi mai, e viceversa.

Stefano De Martino e Andrea Delogu stanno insieme?

L’ex ballerino e la Delogu si sono incontrati nel 2019 a Radio2 e hanno lavorato insieme sia in tv che in radio e data la loro affinità sono in molti che li vorrebbero insieme. Alcune settimane fa qualcuno aveva notato lo scambio di like sui social tra i due e questo aveva portato a ipotizzare che c’era del tenero. Certo che oggi Andrea continua a divertirsi nel prendere in giro de Martino e il pettegolezzo è veloce.

Andrea Delogu è sposata con l’attore Francesco Montanari, ma sembra che la relazione si sia conclusa anche se la Delogu non ha confermato le voci sulla fine del matrimonio. I due però è da un po’ che non si mostrano sui social insieme. Per i follower, tuttavia, il matrimonio sarebbe finito e Andrea avrebbe trovato il sorriso con Stefano de Martino.