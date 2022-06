Tim Summer Hits 2022: cast, quando vederlo, dove

Dopo due anni complessi, in cui ci siamo trovati privati di ritrovarci in compagnia e dove anche – e soprattutto – il mondo dello spettacolo ha sofferto enormemente, finalmente l’estate 2022 rivedrà la luce in fattore di musica e divertimento.

Infatti, a partire dal 30 giugno avrà inizio il tanto atteso Tim Summer Hits 2022, il nuovissimo show musicale che avrà come conduttori Andrea Delogu e Stefano de Martino, per la prima volta insieme per un’occasione così speciale!

Tim Summer Hits 2022: di che cosa si tratta

Se ancora avete dubbi sull’identità del nuovo show estivo, ora vi sarà tutto molto più chiaro.

Intanto, sarà appunto Tim il principale sponsor dell’evento; l’azienda di telecomunicazioni (operativa in Italia e in Brasile nel settore ICT, volta all’offerta di prodotti e servizi per le comunicazioni e l’intrattenimento) infatti, ha deciso proprio di accogliere questa occasione a braccia aperte. Se non lo sapevate, poi, lo show, organizzato da Friends & Partners, inizialmente era stato chiamato Summer Hits e solo dopo questa “accoppiata”, ha preso il nome che tutti e tutte ora conosciamo.

Che cos’è il Tim Summer Hits?

Il Tim Summer Hits 2022, infatti, non è altro che uno show musicale a tutto tondo che presenterà in concerto live tutte le hit estive più in voga. I cantanti e le cantanti si esibiranno sul palco di tre città diverse e ci sarà modo di godere della musica, ma anche della bellezza visiva delle località coinvolte.

Quando inizia il Tim Summer Hits 2022 e dove sarà trasmesso?

I primi due concerti dello show saranno rispettivamente venerdì 24 giugno e sabato 25 giugno 2022 a Roma e saranno gratuiti; per coloro che non riusciranno a partecipare fisicamente alle prime due serate, non disperate: esse saranno trasmesse rispettivamente il 30 giugno e il 7 luglio, su Rai2.

È comunque bene sapere che tutti i concerti saranno registrati e cominceranno a essere trasmessi in televisione a partire dal 30 giugno, fino ad arrivare all’11 agosto 2022, a cui seguirà, molto probabilmente, uno “speciale” o “il meglio di…”, proprio la settimana successiva alla fine.

La trasmissione del Tim Summer Hits andrà in onda su Rai 2, Rai Play, Rai Radio 2 e Radio Italia, ma si dovranno tenere in considerazione anche i social quali Facebook e Youtube.

Dove si svolgerà il Tim Summer Hits 2022

Stefano de Martino e Andrea Delogu cominceranno dalla capitale romana e dove, se non dalla meravigliosa Piazza del Popolo?

I due conduttori, però, non si fermeranno a Roma, ma avranno modo di girare per l’Italia, alla scoperta di luoghi incantevoli e piazze altrettanto coinvolgenti. Sono infatti previsti sei appuntamenti in tre città differenti: Roma, Portopiccolo a Triste e infine Rimini. Un’occasione per ascoltare della buona musica, ma anche per godere delle meraviglie italiane, che raccoglieranno persone e faranno divertire, oltre che emozionare.

Alcuni dei nomi che si esibiranno al Tim Summer Hits 2022

L’estate, come ogni anno, porta con sé nuove hit, pronte a farci ballare sulla sabbia o in discoteca, ma anche a farci riflettere ed emozionare da soli o in compagnia.

Il Tim Summer Hits, dunque, non si farà scappare i nomi più cliccati della stagione!

Le piazze ospiteranno infatti generi diversi; dalla trap, al pop, al rock e allo stile più indie. Avremo modo di ascoltare Blanco, Achille Lauro, Mahmood, Sangiovanni, Elisa, Mika, Marco Mengoni, Alessandra Amoroso, ma anche Marracash, Fabrizio Moro, Tommaso Paradiso e tantissimi altri.

L’estate 2022 sarà carica di musica e coinvolgimento: siete pronte/i a scatenarvi?