Dead to Me si è conclusa con la terza e ultima stagione. Ecco tutto ciò che sappiamo in merito.

Dead to me – Amiche per la morte è una serie tv di Netflix che si compone di tre stagioni, di cui l’ultima rilasciata dalla piattaforma il 17 novembre 2022.

Dead to Me 3: trama dell’ultima stagione (SPOILER)

Al centro delle vicende c’è un’amicizia decisamente sui generis, quella tra Jen e Judy, che si sono conosciute durante un incontro con un gruppo di sostegno per persone che hanno subito un grave lutto.

Jen ha infatti perso il marito in un incidente: l’uomo è stato ucciso da un pirata della strada. Da lì si crea un legame del tutto particolare tra le due donne, che le ha condotte, puntata dopo puntata, fino ai nuovi 10 episodi conclusivi, con i quali lo show ha chiuso definitivamente i battenti.

Anche la nuova stagione promette colpi di scena e shock per le protagoniste. Tra un segreto svelato e l’altro, la terza stagione conduce a un finale che per alcuni è stato sorprendente e per altri, invece, è la giusta chiusura del cerchio per una serie il cui fulcro centrale è stata proprio la morte.

La resa dei conti per l’incidente che ha coinvolto Jen, Judy e Ben è vicina, così come la verità sull’omicidio di Steve. Il tutto si complica con l’intervento in scena di una new entry tra i personaggi, ovvero un attento agente dell’FBI.

L’amicizia delle due protagoniste diventa una parabola sempre più forte di un percorso di elaborazione del tutto, con un finale però triste per i fan: infatti – non proseguire per evitare spoiler! – Judy morirà a causa di un cancro in stadio avanzato…

o almeno questo è quello che sembra. Jen dice a Ben di dovergli rivelare qualcosa, ma la serie si conclude prima di sapere di cosa si tratti.

La creator Liz Feldman è intervenuta sul finale aperto, sottolineando: “L’ho lasciato volutamente ambiguo affinché le persone ci proiettino il proprio finale. Non ho mostrato espressamente cos’è successo, volevo che sembrasse un’esperienza di dolore”. Una risposta certa sulla conclusione dello show, quindi, non c’è!

Dead to Me 3: cast della stagione conclusiva

Nella terza e ultima stagione di Dead to Me troviamo ovviamente nei ruoli centrali le due amatissime attrici Christina Applegate e Linda Cardellini. Accanto a loro anche James Marsden e Garret Dillahunt.

Completano il cast Max Jenkins (Christopher), Luke Roessler (Henry), Diana Maria Riva (Ana Perez), Sam McCarthy (Charlie), Natalie Morales (Michelle Gutierrez), Valerie Mahaffey (Lorna Harding), Keong Sim (il Pastore Wayne).

Feldman si è detta molto soddisfatta del lavoro svolto, commentando così Dead to me: “Dall’inizio alla fine, Dead To Me è esattamente la serie che intendevo realizzare, ed è stato un regalo incredibile [poter] raccontare una storia che scaturisce dal dolore e dalla perdita: questo mi ha messo alla prova come artista e mi ha rinnovato come essere umano”.

Ma la domanda vera è: il pubblico che ha già terminato la visione e quelli che vedranno prossimamente lo show, saranno soddisfatti da un finale così volutamente ambiguo e incerto? O avrebbero desiderato delle risposte chiare?