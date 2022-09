Paolo Conticini sta affrontando un lutto che solo quanti hanno animali in casa possono capire: è morto il cane Iago. L’attore e conduttore ha condiviso su Instagram uno scatto del ‘figlio’ peloso, facendogli una commovente dedica.

Paolo Conticini in lutto: è morto il cane

Terribile lutto per Paolo Conticini: è morto l’adorato cane Iago. L’amico a quattro zampe, di razza chihuahua, era al suo fianco da ben nove anni. Fino a qualche mese fa stava bene, poi le sue condizioni di salute sono andate via via peggiorando. Quanti hanno degli animali in casa, d’altronde, lo sanno bene: a partire dagli 8 anni, i cani iniziano una specie di declino, che li porta a spegnersi.

Le parole di Paolo Conticini

Paolo, a didascalia di una serie di scatti che ritraggono l’adorato cane, ha scritto:

“Fai buon viaggio amore mio… l’amore che ci hai dato in questi 9 anni sarà ineguagliabile. Ciao Iago, ciao piccolo”.

Conticini e il suo amico a quattro zampe erano inseparabili.

L’attore e conduttore gli aveva addirittura aperto un profilo Instagram tutto suo.

L’affetto di amici e fan

Il triste annuncio di Paolo Conticini ha immediatamente attirato l’attenzione di amici e fan, che si sono stretti attorno al suo dolore. Sandra Milo ha scritto: “Un grande abbraccio colmo di comprensione e sincero affetto“. Gessica Notaro, invece, ha esclamato: “Noooo, ma che dici?“. Carolyn Smith, sua giudice a Ballando con le Stelle, ha ammesso: “Mi dispiace tanto. So cosa si sente quando perde un amore grande. Un abbraccio“.