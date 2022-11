Catherine Zeta Jones, Jenna Ortega, Luis Guzmán, Fred Armisen e così via: il red carpet della première della serie Netflix Mercoledì ha accolto numerosi outfit pronti a essere fotografati dagli obiettivi fotografici.

Non sono mancati chiari riferimenti al mood della serie, quindi, gothic vibes e labbra extra dark: vediamoli più nel dettaglio.

Gli outfit della première di Mercoledì

Nonostante il colore nero sia il protagonista assoluto della serie dedicata a Mercoledì Addams, Catherine Zeta Jones (nella serie è Morticia), ha optato per un look del tutto inusuale. L’attrice, infatti, ha sfilato sul tappeto rosso con un outfit total white di Maticevski sensualissimo, stretto sui fianchi con coda a sirena e scollo simmetrico. A completare il look i capelli scuri lasciati sciolti dietro la schiena e un makeup che ha messo in evidenza lo sguardo: divina.

La protagonista della nuova serie Netflix, Jenna Ortega (Mercoledì Addams), ha invece deciso di seguire la linea gotica tipica del personaggio, tanto da arrivare sul red carpet con un abito total black di Versace arricchito di drappeggi, ricami in pizzo, scollatura sensuale e un ampio spacco laterale da lasciare scoperta un’intera coscia.

I capelli, invece, lasciati sciolti e impreziositi da un cerchietto cui è stata cucita una veletta nera: dark dalla testa ai piedi, ma con eleganza e femminilità.

A lasciare a bocca aperta i fotografi c’è stata colei che negli anni ’90 ha interpretato proprio Mercoledì Addams: Christina Ricci. In occasione della première l’attrice ha deciso di ispirarsi proprio alla protagonista, indossando una creazione di Rodarte: abito nero con gonna a balze ricca di strass e corpetto decorato da una maxi ragnatela silver.

A completare l’outfit dark, un makeup altrettanto gothic (labbra scurissime e occhi profondi) e capelli raccolti con ciuffo laterale spruzzato di lacca.

Sul tappeto rosso anche Gwendoline Christie (ve la ricordate ne Il trono di spade?): per l’occasione l’attrice ha scelto un look total red di Balenciaga Haute Couture perfetto per mettere in risalto l’intera silhouette, grazie ai punti più attillati e alle spalle “appuntite”. È arrivata anche l’attrice che interpreta Bianca nella serie, Joy Sunday, che ha sfilato davanti ai riflettori con un abito multicolor particolarissimo made by Harbison Storm. Maddie Ziegler, invece, ha scelto una trama scozzese per la première di Mercoledì: un abito sui toni del grigio fino alle caviglie, composto da una maglia in trasparenza grigio chiaro e un abito con bretelle in stile salopette.

Emma Mayers invece ha seguito la scia gotica della famiglia Addams, proponendo un outfit color porpora di Bazza Alzouman con ampia gonna in tulle e spalle lasciate completamente scoperte. Di verde vestita Riki Lindhome che è arrivata alla première con un abito semplice ma di impatto, in netto contrasto con il biondo della sua chioma.

Infine, ma non per importanza, Tim Burton: il grande regista è approdato sul tappeto rosso indossando un classico – ma sempre elegante – completo total black. Il tocco di personalità? Gli occhiali scuri che sottolineano in pochi secondi la sua spiccata personalità anche in fatto di stile.

La serie Mercoledì è disponibile su Neflix a partire da mercoledì 23 novembre 2022.