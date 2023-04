Serie-tv drammatica con sfumature horror e thriller, Inseparabili (Dead Ringers) ha finalmente una data di uscita ufficiale. I fan non aspettavano altro e ora tutto è noto: scopriamo più nel dettaglio quando uscirà la serie-tv e tutte le anticipazioni a riguardo.

Inseparabili – Dead Ringers: quando esce la serie-tv e dove vederla

Dopo tanta attesa e con una tradizione molto nota alle spalle, finalmente la serie-tv drammatico-horror Dead Ringers (titolo in italiano Inseparabili), ha una data di lancio ufficiale. Penna alla mano, la data da segnare in agenda è quella del prossimo 21 aprile 2023 e la messa in onda avverrà in esclusiva su Prime Video.

Viene da sé che solamente che sono iscritti al servizio Prime di Amazon avranno la possibilità di accedere alla vasta libreria di contenuti che Prime stesso offre.

Quanti episodi ha Dead Ringers?

Stando alle varie dichiarazioni circolanti online, la nuovissima serie horror Dead Ringers vanta un totale di sei episodi. La serie uscirà tutta in una volta su Prime Video, quindi il pubblico non dovrà aspettare ogni settimana.

Di che cosa parla la serie? La trama e le anticipazioni di Inseparabili – Dead Ringers

La nuovissima serie-tv Dead Ringers altro non è che una rivisitazione in chiave moderna del noto thriller di David Croneberg. Il nuovo progetto seriale vede Rachel Weisz nei panni di un doppio ruolo, ossia quello di Elliot e quello di Beverly Mantle. Le protagoniste sono dunque due gemelle che nella vita condividono tutto, letteralmente: droghe, amanti e quel desiderio enorme di sfidare tutto e tutti affinché l’assistenza sanitaria alle donne diventi la priorità assoluta. Per arrivare a tale grande obiettivo, le due gemelle si troveranno anche davanti a scelte difficili e arriveranno addirittura a spingersi oltre i confini dell’etica medica.

«Voglio cambiare il modo in cui le donne partoriscono» dice una delle due gemelle all’inizio del trailer ufficiale della serie e pare proprio che lo faranno, anche a costo di rischiare grosso.

Albert Cheng, COO e Co-Head of Television degli Amazon Studios, ha dichiarato che Dead Ringers: «[…] esplora il lato oscuro della medicina, l’ossessione e la condizione umana, rendendola un avvincente nuovo arrivo nel panorama delle serie Amazon Original […]»

Il cast di Dead Ringers

Oltre alla protagonista Rachel Weisz, impegnata in un doppio ruolo, il cast della serie Dead Ringers prevede la presenza di:

Britne Oldford è Genevieve;

è Genevieve; Poppy Liu è Greta;

è Greta; Michael Chernus è Tom;

è Tom; Jennifer Ehle è Rebecca;

è Rebecca; Emily Meade è Susan

Alla regia di Dead Ringers ci sono stati alternativamente sia Sean Durkin, sia Karyn Kusama, Karena Evans e Lauren Wolkstein.

Una storia ricca di emozioni e di colpi di scena pronti a catturare l’attenzione del pubblico. La serie-tv si ispira in toto al film di Cronenberg, in cui però a essere protagonisti sono due gemelli monozigoti e affermati ginecologi. Anche loro due, come le due nuove gemelle della serie, condividono tutto della vita e non sono esenti da grandi sofferenze.

In Dead Ringers del 2023 lo scambio di genere diventa il primo grande cambiamento: le due gemelle sono disposte a tutto per raggiungere il loro obiettivo.

Non ci resta che aspettare il 21 aprile 2023 per entrare nel vivo della narrazione.