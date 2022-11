Come co-fondatore e CEO di Spotify, Daniel Ek vanta un patrimonio decisamente alto, grazie al successo mondiale della piattaforme e al suo continuo uso

Co-fondatore di Spotify e imprenditore a tutti gli effetti, Daniel Ek è anche il protagonista della nuova serie Netflix The Playlist.

Dopo la sua prima incursione nel mondo del business a soli 13 anni, Daniel Ek vanta oggi un patrimonio decisamente incredibile: il suo guizzo d’ingegno? L’idea di lanciare una piattaforma di musica streaming accessibile a chiunque.

Il patrimonio di Daniel Ek: la fortuna nata da Spotify

Daniel Ek è co-fondatore e CEO del servizio streaming musicale più famoso al mondo, Spotify, ma prima di raggiungere tale titolo ha lavorato come produttore di siti web e ha cominciato a farlo a soli 13 anni. Partito da stipendi di 100/200 dollari, Ek è riuscito a raggiungere anche cifre pari a 5000 dollari per ogni sito da lui realizzato.

Inoltre, per aiutare a espandere la sua attività di programmatore web, Daniel Ek era arrivato anche a reclutare alcuni studenti della sua classe, che avevano il compito principale di dedicarsi ai suoi siti web: la paga? Videogiochi.

Pensate che al raggiungimento della maggior età era riuscito a guadagnare circa 50.000 dollari al mese grazie anche alla sua personale squadra, composta da ben 25 persone: cifre esorbitanti considerando come aveva iniziato!

Dopo varie esperienze lavorative (ruolo senior presso una nota società di aste, CTO della community di giochi e moda basata sul browser Stardoll, fondatore della società Advertigo tc.), Daniel Ek ha avuto il lampo di genio nel 2006, quando gli balza in testa l’idea di volere realizzare una piattaforma di musica in streaming.

Nell’ottobre del 2008 nasce Spotify e la sua vita cambia notevolmente: grazie all’incredibile salto di qualità che la piattaforma gli ha permesso di fare, a oggi Daniel Ek ha un patrimonio netto stimato di circa 2,2 miliardi di dollari, anche se stando a quanto circola sul web, esso potrebbe essere molto più alto (addirittura circa 5,2 miliardi di dollari).

A oggi, 2022, Daniel Ek può ritenersi estremamente fortunato dei risultati ottenuti con Spotify; la piattaforma, infatti, ha contato un numero di utenti pari a 422 milioni (+19% su base annua) nel corso del 2021. I ricavi premium di Spotify, inoltre, sono cresciuti del 22% a 2,295 miliardi di euro, mentre il fatturato pubblicitario è salito del 40% raggiungendo i 394 miliardi di euro con una quota di circa il 15% sul giro d’affari complessivo del gruppo.

Il fenomeno Spotify ormai vive ovunque; basti pensare che secondo i dati comunicati dalla piattaforma la canzone con più riproduzioni è stata ascoltata circa 1,6 miliardi di volte. Daniel Ek sembra proprio avere dato vita a un fenomeno incredibile, che coinvolge miliardi di persone e che porta la musica ovunque nel mondo.

The Playlist, la nuova docu-serie di Netflix disponibile dal 13 ottobre 2022, racconta proprio la storia di Spotify, a partire dalla grande idea che un giovane Daniel Ek ebbe in preda a uno spontaneo lampo di genio. Il patrimonio dell’imprenditore, stando ai dati della piattaforma e al suo continuo successo, è la dimostrazione che a volte bisogna seguire i propri sogni e che, ogni tanto, essi sono in grado di ripagare concretamente, anche molto bene.