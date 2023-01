Dopo l’avventura al GF Vip, Dana Saber è tornata sui social e ha lanciato nuovi affondi agli ex coinquilini. Nel suo mirino sono finiti soprattutto Luca Onestini e Oriana Marzoli.

Dana Saber dopo il GF Vip 7

Il percorso di Dana Saber al GF Vip 7 è stato breve, ma ricco di polemiche.

La modella e attrice non ha riscosso grande simpatia tra i Vipponi e quasi in massa hanno gioito davanti alla sua eliminazione. Tornata alla vita reale, ha ripreso in mano il suo profilo Instagram e ha aggiornato i fan:

“Volevo ringraziarvi per avermi supportata e sostenuta, finalmente sono a Milano e sono riuscita a farmi la doccia tutta nuda, dormire nel mio letto senza caos, tranquilla, e senza quei barboni soprattutto”.

Dana Saber: nuovi affondi ai Vipponi

La Saber ha poi lasciato il box domande ai fan e ha risposto a tutte le loro curiosità. Chi è il più falso del GF Vip 7? Dana non ha alcun dubbio: “Disonestini“, ovvero Luca Onestini. Un follower le ha chiesto: “Ma quando era sporca Oriana?“. L’attrice e modella ha risposto con un’emoticon che non lascia spazio a dubbi: la figura delle feci.

Dana Saber al GF Vip: i concorrenti simpatici

Con quali concorrenti ha stretto amicizia al GF Vip? Dana porta nel cuore solo Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon. D’altronde, parlando degli ex compagni d’avventura ha ammesso: “Farei prima a rispondere alla domanda su chi mi stava simpatico“.