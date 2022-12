Notte di terrore nella casa del GF Vip per Dana Saber: la modella marocchina ha confessato di aver visto nella sua stanza un demone nero: “Mi sono messa a pregare”.

GF Vip, Dana Saber vede un demone nero

Grande spvento nelle scorse ore per Dana Saber: la modella marocchina appena entrata nella casa del GF Vip ha raccontato di aver visto aggirarsi un demone nero nella sua stanza, mentre stava dormendo: “Nella mia stanza ho visto un demone nero tipo con la faccia da mucca, seduto tipo sulla mia valigia, mi sono messa a pregare… ero sveglia ma gli altri dormivano”.

L’ex Mister Italia Luca Onestini ha cercato subito di rassicurarla, facendo presente che forse si trattava di un incubo.

Anche la new entry del GF Davide Donadei ha ascoltato con attenzione il racconto della modella, ma non è stato in grado di rassicurarla: “Io non so davvero cosa dirti“, tagliando corto per evitare di inserirsi in discorsi troppo ambigui.

Le affermazioni di Dana Saber

Ovviamente sui social la questione è diventata subito virale, scatenando i commenti e le prese in giro di alcuni utenti nei confronti della gieffina

“Ricordo a tutti che Dana è quella che l’altro ieri stava sdraiata sotto il letto a fare versi strani.

Poi il suo uomo ideale è Putin il sanguinario, quindi ci sta che veda i demoni”, ha scherzato un utente su Twitter.

Ricordiamo infatti che Dana Saber si era già resa protagonista ingenuamente di alcune affermazioni fatte su Putin, definendolo il suo uomo ideale, scatenando migliaia di critiche sui social.