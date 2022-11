L’Italia la conosce come giudice in alcuni programmi di Real Time, tra cui Cortesie per gli ospiti, Bake Off Italia e Cuochi e Fiamme: Csaba Dalla Zorza, classe 1970, è però anche una nota scrittrice, autrice e redattrice.

Che cosa sappiamo di lei e della sua vita? Scopriamolo insieme.

Csaba Dalla Zorza: la vita e la carriera della scrittrice e conduttrice televisiva

Csaba Dalla Zorza (all’anagrafe Csaba Alessia Dalla Zorza) è nata a Milano il 5 settembre 1970 sotto il segno della Vergine e attualmente ha 52 anni. Il suo nome, Csaba, decisamente particolare, è un tipico nome ungherese maschile e fu scelto proprio dal padre, convinto che avrebbe avuto un figlio maschio, dedicandole il nome di un noto ciclista ungherese, Csaba Szekerest.

I genitori della conduttrice erano due agricoltori e la sua famiglia è sempre stata molto unita.

Ha vissuto a Tokyo, Londra e Parigi e ha studiato proprio per diventare scrittrice e redattrice, dedicandosi poi solo ed esclusivamente al settore gastronomico. Oltre a essere food influencer e chef, Csaba Dalla Zorza comincia a collaborare con Mondadori e per Condè Nast Publications. La sua forte passione per il mondo della cucina la spinge a volersi specializzare ulteriormente nel settore e per tale motivo decide di iscriversi all’Académie Culinaire le Cordon Bleu di Parigi, ottenendo dunque il diploma.

Nel 2008 arriva finalmente l’occasione televisiva, in cui conduce lei stessa un suo programma, conosciuto dal pubblico con il nome In Cucina con Csaba. Due anni dopo, nel 2010, conduce invece un nuovo programma, intitolato Il Mondo di Csaba.

Nel 2012 le occasioni per Csaba aumentano: è chiamata infatti da Real Time per condurre altri programmi dedicati sia al mondo del food, sia al mondo delle buone maniere e dell’arte del ricevere. A tal proposito si ricordano Merry Christmas con Csaba e Summer Cooking con Csaba. Nel 2017 approda su La7 nelle cucine di Cuochi e Fiamme di Simone Rugiati in veste di giudice. Con lei anche Chiara Maci (food influencer e blogger) e lo chef Barù.

Dal 2018 è uno dei tre giudici di Cortesie per gli Ospiti in onda su Real Time insieme a Roberto Valbuzzi e Luca Calvani (entrato nel team al posto di Diego Thomas).

Due anni dopo, nel 2020, Csaba Dalla Zorza entra nella squadra di Bake Off Italia, condotto da Benedetta Parodi, sempre nelle vesti di giudice. Insieme a lei Clelia D’Onofrio, Damiano Carrara ed Ernst Knam. Da novembre 2021 è direttrice del mensile Marie Claire Maison – Italia.

Csaba Dalla Zorza è molto attiva anche online; oltre ad avere il suo sito web ufficiale (csabadallazorza.com), la scrittrice e conduttrice ha un profilo Instagram molto seguito. Sono infatti 718 mila i suoi follower, per un totale di 2757 post pubblicati, in cui la conduttrice è solita mostrare fotografie dedicate a cibo e lavoro, ma lasciano un po’ di spazio per contenuti più quotidiani, come un selfie sotto il piumone, uno scatto a un paesaggio naturale o una foto in compagnia della famiglia.

La vita privata di Csaba Dalla Zorza

La conduttrice e scrittrice è sposata con Lorenzo Rosso dal 5 luglio 2009, chirurgo cardiotoracico e professore universitario, con il quale ha avuto due figli: Edoardo (2005) e Ludovica (2007).