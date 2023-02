Cromosoma 21: la trama della nuova serie Netflix

Netflix ha abituato i suoi abbonati a una serie di contenuti originali, ma non di rado acquisisce prodotti già trasmessi in chiaro, valutandone il successo ottenuto in tv e il conseguente apporto al catalogo per i suoi abbonati. Si tratta di ciò che è successo con la serie tv italiana Mare Fuori, che senza dubbio con l’aggiunta del prodotto su Netflix ha raddoppiato la propria notorietà.

Ma è anche il caso di un prodotto cileno di grande originalità e rilevanza, ovvero Cromosoma 21.

Netflix: in arrivo la serie tv cilena Cromosoma 21

Cromosoma 21 è una serie drammatica e di suspence, co-creata da Matías Venables e Nico Martínez Bergen, che è stata trasmessa in prima visione su Canal 13 dal 14 ottobre 2022. La serie cilena arriverà invece su Netflix l’8 febbraio 2023. Prima di vedere nel dettaglio di cosa si tratta, una premessa: Netflix ha certamente ben adocchiato un prodotto di qualità che ha saputo far parlare di sé con ben tre nomination alla settima edizione dei Premi Caleuche, con Sebastián Solorza che ha vinto il premio come miglior esordiente.

Inoltre, si può notare come il catalogo del colosso di streaming sia in espansione in questi mesi in un senso più internazionale e non solo statunitense. Ma di che cosa parla Cromosoma 21 nelle sue otto puntate?

Cromosoma 21: trama della serie cilena

Cromosoma 21, come il titolo suggerisce, vede protagoniste per la prima volta persone affette dalla sindrome di Down, facendone un ritratto inedito. Si tratta come detto di una serie drammatica che più precisamente potremmo definire un thriller poliziesco con protagonista Tomy (Sebastián Solorza).

Quest’ultimo è per l’appunto un giovane con sindrome di Down che si ritrova coinvolto in un omicidio.

Il là alla trama è dato dunque da un assassino, che sembra coinvolgere anche Bekam (Gastón Salgado), in quanto fratello di Tomy e suo unico parente. Su di lui ricade dunque la responsabilità di Tomy e di quanto accaduto… ma esattamente, come stanno le cose?

Cromosoma 21 è la storia della caccia alla risposta di questa domanda. Nella ricostruzione dei fatti vedremo intervenire il vicecommissario Mariana Enríquez (Valentina Muhr), che subito instaura con Tomy un legale particolare, che potrebb anche osteggiare le sue indagini alla ricerca della verità. Tomy è stato sorpreso vicino alla scena del delitto, ma purtroppo sono pochissimi gli indizi relativi all’omicidio che potrebbero permettere alla Enrìquez di scagionarlo: è stato davvero lui? O si tratta di un fraintendimento? O ancora di un tentativo di incastrarlo in favore di qualcun altro?

Sembra che Cromosoma 21 sia una serie dalla trama piuttosto fitta, fatta di segreti, intrecci, tradimenti, rivelazioni e colpi di scena in grado di tenere incollato il telespettatore. Poco male, ora che questa arriverà su Netflix: le puntate saranno infatti rese disponibili tutte insieme, così da permettere una bella full immertion nella storia di Tomy e del suo presunto coinvolgimento nel fattaccio. Collateralmente alle indagini, non mancheranno anche i coinvolgimenti emotivi e sentimentali e sembra che nella storia ci sarà più di una relazione da seguire…