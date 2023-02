Cromosoma 21: il cast completo della serie Netflix

Cromosoma 21 è una serie cilena composta da 8 episodi della durata di 45 minuti ciascuno in arrivo l’8 febbraio 2023 su Netflix, dopo essere stata trasmessa in chiaro in Cile su Canal 13. Acquisita dal colosso di streaming, è una serie di genere crime, poliziesco e investigativo che vede al centro Tomy, un ragazzo affetto da sindrome di down, accusato di omicidio.

Il giovane si è infatti trovato sulla scena del crimine e bisognerà capire se è stato solo un caso oppure no…

Cromosoma 21: personaggi principali della serie

A vestire i panni del protagonista è Sebastián Solorza che sarà appunto Tomás “Tomy” Ruiz (l’attore è stato già insignito di premi per questa parte, in quanto miglior esordiente). Pare che le sue sventure siano in qualche modo legate al fratello minore, Guillermo Bekam Ruiz, che sarà invece interpretato da Gastón Salgado.

Valentina Muhr sarà invece Mariana Enríquez, vice commissario della Squadra Omicidi della Polizia Investigativa cilena, incaricata di condurre il caso di Tomy. Mariana instaurerà subito una connessione speciale con Tomy e cercherà di fare chiarezza come possibile sull’accaduto, ovviamente cercando di non lasciarsi influenzare troppo dall’amicizia sincera nata tra lei e l’indiziato.

Troveremo poi Mario Horton nel ruolo di Bruno Durán, uno scaltro detective della PDI, innamorato di Mariana.

Claudia Di Girolamo si calerà nelal parte di Sofía Lombardi, la pragmatica direttrice esecutiva di Down Up, madre di Cristina. Daniel Muñoz apparirà nel ruolo di Ariel “Coya” Zavala, un ex carabinere proprietario della fabbrica in cui è avvenuto il crimine.

Alejandro Trejo sarà Rafael Santoro, capo di una brigata PDI. Pía Urrutia, infine, reciterà nella parte di Cristina Pérez Lombardi, una giovane donna dell’alta borghesia con la sindrome di Down, figlia di Sofía nonché fidanzata di Tomy.

Questi sono i personaggi cardine di Cromosoma 21. Vediamo ora il resto del cast con i personaggi ricorrenti.

Cromosoma 21: personaggi ricorrenti

A completare il cast di Cromosoma 21 troviamo un’altra serie di personaggi e dunque di attori. Eccoli:

Sergio Hernández nel ruolo di Alberto Enríquez

Luz Jiménez nel ruolo di Rosa Monsalve

Amparo Noguera come giudice

César Sepúlveda nel ruolo del pubblico ministero

Corte Taira nel ruolo di Ana María Etcheverry

Olga María Matte nel ruolo di Eloísa Valdés

Nathalia Aragonese nel ruolo di Patricia Aguayo

Francisco Ossa nel ruolo di Ricardo Morales

Josefina Velasco il cui ruolo non è tuttavia specificato

Elvis Fuentes come avvocato difensore

Diego Boggioni come Caviedes

Camila González nel ruolo di Barraza

Nicolás Zarate il cui ruolo non è tuttavia specificato

Luz María Yacometti il cui ruolo non è tuttavia specificato

Nicolás Rojas: Alexis

Felipe Belmar nel ruolo di Patricio

Julián Marras il cui ruolo non è tuttavia specificato

Luciana Labarca il cui ruolo non è tuttavia specificato

Edison Díaz nel ruolo di Orlando Mandujano

Hernán Vallejo nel ruolo di Raimundo Pérez

Si tratta ovviamente di personaggi più noti in Cile che nel resto del mondo, ma non c’è dubbio che l’avvento di Cromosoma 21 su Netflix ne amplificherà la fama a livello globale.