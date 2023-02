Cromosoma 21: la data di uscita su Netflix

Netflix ha mandato in crisi i suoi utenti con le notizie sulla condivisione della password e i nuovi abbonamenti, testando il suo pubblico. Se è vero che lo scossone sui cambiamenti organizzativi poteva destare preoccupazione, è anche vero che Netflix ha inaugurato il 2023 con una serie di proposte – nuove o acquisite – che vanno nella direzione di un’espansione sempre più inclusiva del suo catalogo e della sua offerta.

Non più solo contenuti statunitensi, ma largo spazio dato alle produzioni di tutto il mondo.

Cromosoma 21: quando debutta su Netflix?

In questo caso per febbraio 2023 Netflix ha previsto l’approdo sulla piattaforma anche di una serie cilena intitolata Cromosoma 21. Come si intuisce subito dal titolo, la serie avrà al centro una persona affetta da sindrome di Down. Ma non si tratta di un medical né di una serie sentimentale: è piuttosto un thriller / crime investigativo.

Il protagonista, Tomy, per l’appunto il protagonista affetto da sindrome di Down, si trova coinvolto in un omicidio con dinamiche che – chiaramente – scoprire solo nel corso della serie. Il ragazzo è stato difatti “beccato” sulla scena dell’omicidio, ma bisognerà stabilire – episodio per episodio – se sia davvero colpevole, sia solo solo capitato nel posto sbagliato al momento sbagliato o ancora se qualcuno non abbia voluto usarlo come capro espiatorio per coprire il proprio crimine.

La verità verrà a galla poco a poco in Cromosoma 21, che non è una produzione inedita del colosso di streaming: la serie è andata infatti in onda nel 2022 sul Canale 13, riscuotendo un certo successo e ricevendo anche dei riconoscimenti ufficiali e dei premi.

I presupposti perché proceda bene anche su Netflix, quindi, sembrano esserci tutti. La data del debutto è prevista per l’8 febbraio 2023, dopodiché potremo dire se anche gli abbonati di Netflix apprezzeranno o meno il telefilm!

Cromosoma 21: quanti episodi avrà?

Sappiamo che Cromosoma 21, come detto una produzione cilena, è un progetto nato nel 2018 che è riuscito a mettere insieme per la produzione un budget di ben 359.230.053 pesos cileni, ricevuti dal Consiglio Nazionale della Televisione del Cile e ha poi trovato come partner nella produzione Canale 13. Il 27 settembre 2021 sono iniziate le riprese e il 14 ottobre 2022 la serie ha debuttato sul piccolo schermo, per poi concludersi il 9 dicembre dello stesso anno.

Netflix è subentrata solo dopo acquisendone i diritti per il rilascio sulla piattaforma in tutto il mondo, rendendo disponibile Cromosoma 21 a tutti gli abbonati del mondo.

Al momento non sappiamo se questo incremento di notorietà di Cromosoma 21 grazie a Netflix porterà all’espansione della storia e a una seconda stagione; probabilmente l’ipotesi si potrà vagliare una volta raccolti i dati di streaming in tutto il mondo. Per adesso, quindi, sappiamo solo che Cromosoma 21 nella sua prima stagione si compone di otto episodi della durata di circa 45 minuti ciascuno e che questi saranno rilasciati su Netflix tutti in contemporanea, per un perfetto binge watching adatto agli amanti dei polizieschi, dei misteri e delle investigazioni.