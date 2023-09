Le calzature di tendenza per la Primavera/Estate 2024? Senza ombra di dubbio le crocs. Già protagoniste della scorsa stagione estiva, le crocs tornano in una versione gioiello davvero glamour. Comode, versatili e alla moda, hanno conquistato le passerelle dalla London Fashion Week 2023.

Crocs goiello: nuova tendenza per la Primavera/Estate 2024

Non tutti sanno che le Crocs, inizialmente, nascono come calzature da indossare durante le gite in barca. Tutto ciò risale al 2002, precisamente in Colorado, quando tre amici decisero di fondare una compagnia chiamata Crocs Inc. Ed in breve tempo, grazie al loro design innovativo e all’estrema comodità, si diffusero in tutto il mondo. Gran parte della loro popolarità è dovuta anche a personaggi dello spettacolo, come Al Pacino e Matt Damon, che erano soliti indossarle. Tuttavia, a causa di numerosi problemi, dal 2008 in poi l’azienda ebbe un vero e proprio crollo che portò le amatissime calzature nel dimenticatoio. Tant’è che, per molti, le crocs rappresentavano semplicemente delle “ciabatte” da utilizzare in casa. La rinascita delle calzature arriva nel 2018, quando Balenciaga propose una versione con la zeppa durante la settimana della moda a Parigi. Da quel giorno le crocs sono diventate un vero e proprio evergreen nel fashion system. Sul commercio sono disponibili tantissimi modelli firmati da brand d’alta moda e sono una calzatura che non può assolutamente mancare nel guardaroba di ogni celebrità. Ed ora ritornano alla ribalta grazie alla London Fashion Week 2023.

Crocs goiello protagoniste alla London Fashion Week 2023

Durante le ultime sfilate, infatti, la stilista Simone Rocha ha deciso di realizzare le proprie calzature in collaborazione con Crocs. All’interno della sua collezione Primavera/Estate 2024 sono presenti ben tre modelli esclusivi di crocs gioiello. Il primo è realizzato con tomaia madreperla ricoperta interamente di perle e pietre preziose. Il secondo, invece, sono delle sneakers rosa e nere impreziosite da cristalli e decorazioni floreali argentati. Per ultim troviamo delle scarpe con tacco, plateau e dettagli gioiello. I tre modelli sono disponibili nelle colorazioni rosa, marrone e bianco. Oltre ad essere comode e alla moda, sono davvero perfette in ogni occasione. Ideali da indossare sia di giorno con un look casual, sia di sera con un look elegante. Al momento non sono ancora disponibili sul sito online del marchio e nei negozi selezionati. Ma in commercio sono facilmente reperibili tanti altri modelli di crocs gioiello. Cosa aspettate? Con queste calzature nella Primavera/Estate 2024 sicuramente non passerete inosservati!