Perché tutti parlano del look di Irina Shayk alla London Fashion Week 2023? Nelle ultime ore, infatti, la modella russa è stata invasa da una pioggia di critiche e polemiche. Scopriamo insieme il perché.

Irina Shayk: la modella russa al centro del gossip tra carriera e vita privata

Recentemente Irina Shayk è stata protagonista delle cronache rosa per via della sua vita sentimentale ed un presunto triangolo amoroso. Da una parte il flirt con il campione di football Tom Brady, nonché ex marito della modella brasiliana Gisele Bundchen, e dall’altra il ritorno di fiamma con l’ex compagno e padre di sua figlia Bradley Cooper. Ed ora la modella russa torna nuovamente al centro dell’attenzione mediatica. Questa volta però a causa del suo lavoro.

Irina Shayk: il look alla London Fashion Week 2023 fa discutere il web

In occasione della London Fashion Week 2023, Irina Shayk ha sfilato in passerella per la stilista nigeriana Mowalola. Per la sua prima uscita, la modella russa ha indossato un vestito molto aderente, caratterizzato da una profonda scollatura sulla schiena e al centro una scritta con il nome della stilista. Durante la sua seconda uscita in passerella, invece, ha sfoggiato una t-shirt con la scritta 2Pac abbinata ad un paio di stivali cuissard dal colore blu elettrico. Magnetica, sensuale, femminile, provocante e dal fisico statuario. Tuttavia, a catturare l’attenzione del pubblico non sono stati i suoi look, bensì il suo make-up. La modella ha sfilato con un finto occhio nero, cerotti sul naso e labbra danneggiate. Non solo. La sfilata è stata anche intitolata Crush, che in italiano corrisponde a frantumare, schiacciare o stritolare. Il beauty look della modella è stato duramente criticato sui social. Numerosi commenti negativi, sorpresi ed increduli: “Da quando la violenza domestica è cool?“, e ancora “Perché fare un trucco come se fossi appena stata picchiata?“. La polemica continua: “Perché pubblicizzare la violenza?“. Molti utenti del web hanno preso le difese della modella ipotizzando che questo trucco fosse dedicato alle vittime di violenza domestica e che il ricavato della sfilata fosse devoluto in beneficienza agli enti associati. Al momento, però, la modella non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione in merito all’accaduto. A mettere a tacere ogni dubbio, invece, è stata proprio la stilista. Mowalola ha affermato di aver voluto mostrare cicatrici e ferite sul volto della modella come espressione di una sua insicurezza emotiva, legata alla crescita del suo brand. Dunque, nulla a che vedere con la violenza domestica. Nonostante questo, però, il pubblico appassionato di moda continua a non apprezzare il trucco scelto per rappresentare la collezione. D’altronde, la stilista nigeriana è nota per le sue sfilate provocatorie e audaci.