Cristina Chiabotto, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha svelato il sesso del bebè che aspetta. La conduttrice è all’ottavo mese di gravidanza e la nascita è prevista per giugno 2022.

Cristina Chiabotto incinta di otto mesi: “Sarà una femmina, ma non abbiamo ancora scelto il nome”

“Sarà una femminuccia”, ha annunciato Silvia Toffanin, facendo apparire sugli schermi dello studio di Verissimo un palloncino rosa con la scritta It’s a girl.

“Manca solo un mese e non abbiamo scelto ancora il nome“, ha però rivelato Cristina Chiabotto.

L’ex Miss Italia e il marito Marco Roscio hanno chiamato la prima figlia, nata nel maggio 2021, Luce Maria: il primo nome lo hanno scelto perché piaceva a entrambi, il secondo per ricordare la nonna di Chiabotto, scomparsa poco prima dell’arrivo della bimba.

“Siamo felici di allargare la famiglia, le nostre figlie saranno quasi gemelle”

“Siamo molto felici di allargare la famiglia”, le due bambine “avranno solo quattordici mesi di differenza”, ha detto Cristina Chiabotto, che ha aggiunto di essere rimasta incinta per la seconda volta a soli cinque mesi dalla nascita di Luce Maria.

“Sono contenta perché cresceranno quasi come due gemelline vista la pochissima differenza tra loro”, ha proseguito Chiabotto.

“Il regalo più bello che un genitore possa fare a un figlio è un fratellino o una sorellina”, è stato il commento di Silvia Toffanin.

“Siamo fortunati, abbiamo una famiglia grande e unita”

“Marco fa il papà, non fa il mammo, ma comincia a dire i primi no a nostra figlia, vuole impartire le prime regole, la cresciamo insieme, siamo una squadra“, ha raccontato Cristina Chiabotto.

“A parte Marco ci sono i nostri genitori, che sono impazziti per Luce Maria. E poi c’è mia sorella, la zia rock, molto presente, e la sorella di mio marito. Siamo molto fortunati ad avere una grande famiglia unita di questi tempi“, ha aggiunto Chiabotto.

La conduttrice ha deciso di prendersi del tempo per sé e la sua famiglia, ma ha in programma di tornare in televisione il prima possibile. “Ho iniziato da giovanissima, avevo solo 18 anni quando ho vinto il concorso di bellezza e da allora non mi sono più fermata. C’è un tempo per tutto, ora non mi manca ma penso che appena ne avrò l’occasione tornerò in tv. Oggi le donne possono essere mamme e lavorare senza problemi, i figli crescono più sereni con genitori realizzati“, ha dichiarato.

