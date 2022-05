La love story che a lungo ha animato il salotto di Uomini e Donne è giunta al capolinea. Eppure Ida Platano sembra ancora particolarmente legata a Riccardo Guarnieri, il quale non starebbe provando i suoi stessi sentimenti. Per Ida è arrivato il momento di voltare pagina e scordarsi di Riccardo.

Per i fan, il cavaliere tra i più noti dell’intero programma starebbe approfittando della debolezza di Ida, limitandosi a illuderla. Non si fermano le critiche nei confronti di Riccardo, che pare sia scoppiato in lacrime e corso via dallo studio, seguito da Ida. Le indiscrezioni arrivano da Federica Aversano, la corteggiatrice di Matteo Ranieri ormai ex dama di Uomini e Donne. Cos’è successo tra i due?

Ida Platano segue Riccardo Guarnieri fuori dallo studio?

Sebbene non vi siano ancora conferme su quanto accaduto nello studio di Uomini e Donne, pare che Riccardo abbia deciso di non salutare più Ida per evitare fraintendimenti. Tuttavia, dopo aver visto l’uscita tra Veronica e Andrea, il cavaliere tarantino sarebbe scoppiato a piangere e poi sarebbe uscito dallo studio, rincorso dall’ex fidanzata. Il cavaliere – la cui partecipazione a Uomini e Donne resta molto discussa – si sarebbe commosso dopo aver ascoltato il brano “Fai Rumore” di Diodato, che lo ripoterebbe al momento in cui ha fatto la proposta di matrimonio a Ida.

Rientrati in studio, entrambi senza trattenere le lacrime, avrebbero persino ballato insieme al centro dello studio. “Non è mai troppo tardi”, avrebbe sussurrato Ida a Riccardo. Alle sue parole, tuttavia, pare non sia seguita alcuna risposta. Per questo motivo, la famosa dama avrebbe lasciato lo studio e questa volta sarebbe stato Riccardo a seguirla, per poi discutere su quanto successo.