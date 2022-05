Nella scuola di Amici si è fatta conoscere al grande pubblico, conquistando tantissimi fan del programma. Solo ad Alessandra Celentano non è proprio mai piaciuta e tra loro non sono mancati i battibecchi. Ora per Rosa Di Grazia arriva una bellissima soddisfazione: ad averla scelta è Alessandra Amoroso, storica vincitrice di Amici, che da anni conquista le classifiche grazie alla sua voce potente e raffinata.

Rosa Di Grazia sarà una delle ballerine di Alessandra Amoroso

A esibirsi sul palco insieme ad Alessandra Amoroso ci sarà anche la ballerina Rosa Di Grazia, che in tanti ricorderanno per la sua partecipazione alla precedente edizione di Amici.

“La scorsa settimana ho incontrato (quasi) tutti i ballerini che faranno parte del corpo di ballo di Tutto Accade a San Siro per comunicar loro l’esito delle audizioni. È stato bellissimo, sarà stupendo.

Non vedo (e non vediamo) l’ora”, ha scritto la cantante sui social.

Rosa ha affidato a Instagram la sua emozione: “Finalmente posso dirlo. Ho il cuore pieno di gioia. Non ve lo so spiegare. Un altro sogno che diventa realtà. Non ve lo so spiegare”. Quindi ha aggiunto: “Inizia un nuovo viaggio. Ci vediamo a San Siro il 13 luglio con Alessandra Amoroso. Onorata, grata ed emozionata. Non vedo l’ora.

Grazie dal profondo del mio cuore”. Per l’occasione farà parte del corpo di ballo di Veronica Peparini, insieme – tra gli altri – ad Andreas Muller.