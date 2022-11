Umorismo a 360 gradi, simpatia e un sorriso smagliante: Cristiano Caccamo, classe 1989, è un attore molto apprezzato, nonchè uno dei protagonisti della nuova stagione di LOL 3.

Scopriamo insieme qualcosa in più sulla sua vita e sulla sua carriera.

Cristiano Caccamo: vita e carriera dell’attore

Nato sotto il segno dell’Ariete il 21 marzo del 1989 a Taurianova, in provincia di Reggio Calabria, Cristiano Caccamo ha attualmente 33 anni.

Il padre è Michele Caccamo, di professione poeta e scrittore dal quale, probabilmente eredita la parte creativa della sua personalità. Caccamo ha un bellissimo rapporto anche con la madre Anna e con il fratello Gabriele.

Ho avuto un’ infanzia assolutamente felice e serena. Con due genitori fantastici, unici, e con un contorno familiare raro. Ci confrontiamo continuamente, non c’è scelta che non sia condivisa. I miei valori sono antichi: li ho ereditati dai miei nonni. Faccio sempre riferimento a quanto mi è stato insegnato, in ogni mio minimo rapporto metto in primo piano il rispetto e la lealtà.

Quando compie 15 anni Caccamo decide di spostarsi e di lasciare la sua terra natale per approdare in una nuova città, Assisi, nella bella Umbria.

Dopo il conseguimento del diploma presso il Centro sperimentale di cinematografia, nel 2010 debutta a teatro nell’opera Ciechi, dove però interpreta un ruolo minore. Da quell’esperienza nascono per Caccamo nuove opportunità; nel 2013, infatti, è protagonista del programma Anastasia Love Dance, interpretando il ruolo di uno degli amici della protagonista.

È però il 2014 l’anno che sancisce il debutto al cinema di Cristiano Caccamo; è con Cenere, infatti, che l’attore esordisce come attore cinematografico nel ruolo di Julien, un artista di strada dalla personalità ribelle.

L’arrivo in tv arriva esattamente un anno dopo, nel 2015, prima con Questo è il mio paese e poi con Il paradiso delle signore diretto da Monica Vullo. Ormai entrato nel mondo televisivo, Caccamo viene chiamato anche a prendere parte nel cast di Che Dio ci aiuti di Francesco Vicario, dove interpreta un giovane cardiochirurgo. Molto rinomata anche la sua parte nella serie Don Matteo, dove veste i panni di Giovanni Santucci, il fidanzato del capitano Anna Olivieri.

Con il passare del tempo e con l’aumento delle esperienze da attore, nel 2018 è protagonista insieme a Salvatore Esposito della pellicola Puoi baciare lo sposo. Lo stesso anno entra nel cast della miniserie diretta da Ricky Tognazzi e intitolata La vita promessa, dove interpreta Michele Carrizzo.

Del 2020 è invece Celebrity Hunted: Caccia all’uomo, in cui si trova in coppia con l’amica e collega Diana Del Bufalo. Lo stesso anno Caccamo pubblica il suo primo libro Chiedimi la Luna, spinto probabilmente dal padre, scrittore di professione:

Mi ha detto che avrei dovuto cogliere quest’occasione bellissima, che avrei dovuto scriverlo. Mi ha convinto così, come sempre accade, con un consiglio che suona come un invito.

A maggio 2022 esce Summertime 3, in cui l’attore veste i panni di un affascinante musicista di nome Luca che riuscirà a fare cantare la protagonista, Summer, davanti a un grande pubblico.

Nel 2023 Cristiano Caccamo è uno dei concorrenti di Lol 3 – Chi ride è fuori.

Molto attivo sui social network, Cristiano Caccamo ha un profilo Instagram seguito da 1 milione di follower, per un totale di 1336 post pubblicati, in cui si mostra sia in vesti ironiche e autoironiche, sia in vesti più formali ed eleganti.

La vita privata di Cristiano Caccamo

Sulla vita privata dell’attore non si hanno particolari informazioni; molto riservato e desideroso di rimanere lontano dal gossip per quanto riguarda la sfera sentimentale, Caccamo non è solito mostrare sui social eventuali compagne e momenti privati. Fino a maggio 2022 si vociferava una sua presunta relazione con una donna chiamata Francesca, ma non si hanno dettagli a riguardo.

Smentite anche le voci secondo cui l’attore e la collega Diana Del Bufalo sarebbero fidanzati: nulla di vero, tanto che la voce è stata fermata all’istante da entrambi.