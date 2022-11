Sono lontani i tempi in cui Diana Del Bufalo esordiva ad Amici di Maria De Filippi. In tutti questi anni, nonostante abbia confessato di essere affetta da coprolalia, è riuscita a costruirsi una carriera di tutto rispetto.

Intervistata dal Corriere della Sera, Diana Del Bufalo si è raccontata a cuore aperto. L’attrice ha perfino fatto una confessione che nessuno si aspettava: è affetta dalla coprolalia, un ramo della sindrome di Tourette. Ha dichiarato:

“Ho un disturbo: la coprolalia, l’impulso di dire inadeguatezze . La prima volta che mi è capitato ero nel negozio della ex di mio fratello. Una signora ha chiesto se su una collanina si poteva incidere altro, oltre ai fiori. La ex di mio fratello risponde ‘no, solo i fiori’. E io dico: ‘Marta, magari la signora ci voleva un bel fallo!’. Mi hanno spiegato che è un ramo della sindrome di Tourette, mi capita quando mi sto annoiando e sono tutti formali”.

Dalla coprolalia, Diana Del Bufalo è passata a parlare di un altro suo ‘difetto’: non riesce a tenere il filo del discorso. L’attrice ha dichiarato:

“Il fatto di essere sovraeccitata, un po’ emozionata, soprattutto in tv, è perché ho paura del giudizio delle persone, una cosa che mi porto dietro fin dai tempi della scuola, una scuola inglese, campagnola (l’istituto privato Britannia International School of Rome, ndr). Non andavo bene, sbagliavo i verbi. Da allora sono insicura, ma so di essere anche carismatica. L’ambizione però è un’altra cosa, è la cazzimma. No, non ce l’ho, io voglio solo stare sul prato sotto il mio albero di noce con il mio cane”.