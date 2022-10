Cristiana Capotondi è diventata mamma da qualche mese, un po’ a sorpresa. Tutti pensavano che il padre della bimba fosse il compagno storico Andrea Pezzi, ma la realtà è ben diversa. Nelle ultime ore, madre e pargola sono state pizzicate a spasso per Milano.

Cristiana Capotondi: le prime foto con la figlia

Qualche mese fa, Cristiana Capotondi è diventata mamma. L’attrice ha reso pubblica la lieta novella con un comunicato stampa, sorprendendo tutti i suoi fan che non immaginavano assolutamente la gravidanza. Nello stesso momento, ha rivelato che il padre della bambina non è lo storico compagno Andrea Pezzi, visto che la loro relazione è giunta al capolinea da tempo, ma che lui le è stato comunque vicino in tutti i 9 mesi.

Nelle ultime ore, il settimanale Diva e Donna ha beccato Cristiana e sua figlia Anna in giro per Milano.

Cristiana: una mamma super innamorata di sua figlia

Le foto pubblicate dal settimanale mostrano la Capotondi che passeggia con la figlia in braccio. In un secondo momento, si ferma in un bar per allattarla. Sono i primi scatti dell’attrice in versione mamma e c’è da dire che sono davvero dolcissimi.

Il visino della piccola Anna, ovviamente, è obliterato, ma ai fan è bastato lo sguardo innamorato di Cristiana per immaginare i lineamenti della bimba.

La scelta di Cristiana Capotondi

Per il momento, Cristiana non ha mai condiviso immagini di sua figlia sui social. Molto probabilmente, continuerà su questa strada. L’attrice è sempre stata gelosissima della sua vita privata e non cambierà di certo adesso.