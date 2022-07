Secondo indiscrezioni diventate sempre più insistenti Cristiana Capotondi sarebbe in attesa del suo primo figlio insieme al compagno Andrea Pezzi.

Cristiana Capotondi: primo figlio in arrivo

Cristiana Capotondi sarà mamma per la prima volta a 42 anni? La notizia è diventata sempre più insistente e in tanti tra i fan dell’attrice sono in attesa che lei confermi personalmente l’indiscrezione (data per certa da alcuni famosi settimanali).

L’attrice e Andrea Pezzi sono legati da quasi 16 anni e finora i due avevano svelato di non ritenere urgente il desiderio delle nozze o di un figlio. La coppia avrà cambiato idea? In tanti sono curiosi di saperne di più, ma per il momento l’attrice non ha ancora smentito o confermato il rumor sulla questione.

Sul tema della maternità, l’attrice ha dichiarato: “Io ne ho sempre voglia e non ho mai voglia.

Ma adesso non faccia come le mie amiche, che ogni tanto provano a inchiodarmi”, e ancora: “Allora quando lo fai? Ma perché non lo fai? Ah ma allora non sei più innamorata di Andrea. Io rispondo: ma certo che sono innamorata, è per questo che non lo faccio. E loro strillano: che cosa vorresti dire, che i figli separano le coppie? E allora io, esausta, dico no, non voglio dire niente, voglio che mi lasciate in pace”.

Questa volta lei e il suo storico compagno stupiranno tutti annunciando l’arrivo del loro primo bebè?