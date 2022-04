La bellissima attrice Cristiana Capotondi si è raccontata a tutto tondo in una recente intervista rilasciata al Corriere Della Sera, un’occasione quest’ultima per parlare dei suoi recenti progetti lavorativi e che è stata sfruttata anche per commentare la partecipazione del suo ex Nicolas Vaporidis all’Isola dei Famosi.

Nicolas Vaporidis è uno dei protagonisti della nuova edizione del reality “L’Isola Dei Famosi”, di recente la sua ex fidanzata Cristiana Capotondi, un’attrice con cui ha avuto modo di condividere il successo del film Notte Prima degli Esami, ha commentato la partecipazione dell’attore al programma con queste parole, secondo quanto riportato dal Corriere Della Sera:

“Nicolas all’Isola dei Famosi? Io mi tuffo nell’informazione di La7 e nei film sulle piattaforme”.

L’attrice ha dunque preferito non esprimersi a pieno sulla scelta compiuta dal suo ex, ma le dichiarazioni rilasciate fanno comunque pensare che di certo la Capotondi non consideri l’esperienza intrapresa da Vaporidis come un qualcosa di cui potersi vantare.

Cristiana Capotondi e il racconto della sua storia d’amore con Vaporidis

È passato molto tempo da quando Cristiana Capotondi ha parlato pubblicamente di Nicolas Vaporidis, in un’intervista rilasciata a Le Iene l’attrice aveva raccontato in particolare del legame sentimentale instaurato con l’attore che oggi è un concorrente dell’Isola dei Famosi, ecco le sue parole a riguardo:

“Sono stata con lui, ma adesso sono single. Non è stata un’avventura, ma una storia d’amore. Siamo stati insieme un anno”.

Cristiana Capotondi protagonista in “Le Fate Ignoranti” di Ozpetek

Mentre Nicolas Vaporidis sta vivendo la sua esperienza in Honduras, la bella Cristiana Capotondi si prepara a godere del successo dell’attesissima “Le Fate Ignoranti”, la serie che sarà lanciata a partire dal 13 aprile 2022 su Disney Plus.

La serie è stata scritta da Ferzan Ozpetek ed è tratta dall’omonimo film dello stesso, che è uscito nel lontano 2001, vanta nel cast oltre a Cristiana Capotondi, anche Luca Argentero e il talentuoso Eduardo Scarpetta.