Quante volte ci è capitato di svegliarci improvvisamente durante la notte per dei crampi alle gambe o ai piedi? Tantissime. E non sempre il dolore si attenua così in pochi secondi. Ma come mai ci vengono? Vediamo qui di seguito quali sono le cause dei crampi notturni alle gambe e quali i rimedi più efficaci.

Crampi alle gambe: che cosa sono?

I crampi alle gambe, che si verificano il più delle volte di notte, sono delle contrazioni muscolari involontarie e improvvise che si presentano all’altezza del polpaccio, della coscia o del piede. Di solito, mentre siamo mezzi addormentati, tendiamo a percepire tutto in maniera diversa, più acuta, ma al contrario i crampi sono realmente molto intensi. E oltre al dolore, la sensazione che si prova è veramente ambigua: come se si avesse uno spasmo che ci immobilizza la parte dolorante, rendendola più rigida.

Quali sono le cause?

Non bisogna spaventarsi perché seppur improvvisi e molto intensi, i crampi alle gambe non sono pericolosi e non hanno conseguenze sul nostro corpo. Ma da cosa dipendono? Sono diversi i fattori che entrano in gioco, i più frequenti sono:

mancanza di sali minerali

disidratazione

insufficienza di apporto di sangue ai muscoli

bassa funzionalità dei nervi

eccessivo sforzo muscolare

gonfiore (soprattutto in gravidanza).

Quando si riesce ad individuare la causa scatenante, si parla di crampi secondari; invece se non si sanno riconoscere le cause, si parla di crampi idiopatici.

Vediamo ora alcune cause più particolari:

patologie neurologiche (malattie che affliggono anche i muscoli delle gambe)

patologie epatiche (se il fegato non lavora bene, nel sangue aumentano le tossine e si creano spasmi muscolari)

infezioni

tossine.

I rimedi più efficaci

Come prevenire i crampi notturni alle gambe o come attenuarli? Se vi siete accertati che non si tratta di problematiche più serie o di patologie particolari, allora potete seguire i seguenti rimedi.

Come abbiamo detto, le cause possono essere molteplici. Se si tratta di un eccessivo sforzo fisico, un’ottima soluzione è quella di fare un bel bagno caldo dopo l’allenamento, aggiungendo un po’ di sale da cucina. Questo permetterà di alleviare il dolore, distendere i muscoli e assorbire l’acido lattico.

Oppure se il problema è la disidratazione, bisogna iniziare a bere molto di più nell’arco della giornata. Poi, assumere più sali minerali attraverso dosi di frutta e verdura, se ne raccomanda almeno 5 ogni giorno. Se la situazione è più “complicata”, è bene assumere degli integratori a base di magnesio e di potassio per riequilibrare l’apporto di sali minerali.

Infine, si può ricorrere a semplici rimedi che faranno bene alle nostre gambe ma anche al nostro fisico in generale. Ad esempio, prediligere un’alimentazione più sana, riducendo i grassi e gli zuccheri, praticare attività fisica (ma non eccessiva!) e fare stretching alla fine di ogni allenamento.

Cosa fare nell’immediato?

Oltre a poter prevenire i crampi notturni alle gambe con rimedi efficaci, si può intervenire nell’immediato con semplici operazioni che potrebbero allentare il dolore acuto ed improvviso. Ad esempio, bloccando con le mani la parte colpita, facendo dello stretching specifico e quindi, allungando il muscolo interessato. E ancora, usando il calore per cercare di rilassare il muscolo oppure bevendo una bibita con sali minerali.