Il Cozy blonde è la nuance di biondo perfetta per l’autunno. Dopo le sfumature di biondo chiaro, luminoso che hanno caratterizzato tutta l’estate, è arrivato il momento di scurire i toni e andare verso un castano chiaro o meglio un biondo più accogliente, caldo.

Ma come?

Il Cozy blonde è la tendenza capelli dell’autunno

Il Cozy blonde è diventato ormai una delle tendenze dell’hairstyle dedicate alla stagione autunnale. Si tratta di una colorazione simile a un biondo scuro o castano chiaro però con sottotoni caldi e dorati come quelli che si vedono nelle chiome degli alberi quando iniziano a cadere le foglie. Si tratta solo di andare a scurire il biondo estivo molto chiaro, luminoso e tendente al platino.

Innanzitutto la base va mantenuta castana per poi andare a dare al biondo un effetto più dolce e miele. Inoltre va a camuffare perfettamente con quello che è la progressiva perdita dell’abbronzatura perché i toni scuri dell’acconciatura andranno a dare luminosità al viso che piano piano impallidirà. Chi sono le candidate perfette per questa nuance?

Le candidate migliori sicuramente sono tutte quelle donne che sono già bionde naturali o tinte, castane chiare o che presentano un balayage.

Quando si vuole realizzare il Cozy blonde bisogna fare attenzioni alle luci: basse se si vuole il color miele mentre più alte se si vuole mantenere la luminosità sulla cornice del viso. Questa nuance inoltre non richiede un gran mantenimento perché la radice rimanendo naturale non ha bisogno di tinte periodiche. Questo non vuol dire che non abbia bisogno di alcuni accorgimenti. Infatti è bene mantenere il colore vivo e fresco e per far questo si devono utilizzare determinati prodotti: shampoo e balsamo protettivo per il colore, maschera idratante e un gloss. Qual è la piega migliore? Quella più gettonata è quella a onde in quanto riesce a mettere in risalto i riflessi e il contrasto biondo-castano. Con cosa si può abbinare?

Cozy blonde: come si abbina?

Il biondo accogliente si abbina perfettamente a una pelle olivastra oppure chiara ma con un sottotono caldo. Per quanto riguarda il make up, si punta su dei colori neutri come nude, nocciola, marrone. Se si vuole aggiungere un tocco lucente agli occhi il miglior prodotto è un ombretto cremoso dorato o ambrato. Anche per lo sguardo si punta sulla sfumatura e lo smokey eyes nero o marrone si abbina perfettamente alle tonalità dell’acconciatura. Le labbra richiedono semplicità: un gloss oppure un rossetto color carne. Il Cozy blonde è la tendenza dedicata all’autunno proprio perché rispecchia le sue nuance. Si abbina perfettamente al nude, al marrone, al nero, al blu , al borgogna e al rosa ovvero tutti quei colori che sono stati scelti da molti stilisti e che regoleranno l’uscita di tutti i capi e gli accessori autunnali e invernali.

Molte star hanno scelto il Cozy blonde

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez sceglie il Cozy blonde per la sua chioma lunghissima. L’attaccatura è castana e via via che si scende sulle lunghezze si raggiunge un biondo molto caldo e dorato. Si adatta perfettamente alla sua pelle e al suo colore degli occhi.

Hailey Bieber

Anche la modella sceglie il Cozy blonde ma in questo caso decide si realizzare della luci molto basse lasciando il biondo solo sulle ciocche che incorniciano il viso.

Khloé Kardashian

Khloé abbandona il biondo platino per addolcirlo e renderlo più accogliente. Infatti si è fatta realizzare un Cozy blonde. Radici scure e biondo dorato molto luminoso. Si sposa al suo incarnato e ai suoi colori caldi che ricordano quelli dell’Armenia, le sue radici.