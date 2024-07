Come fare la permanente riccia: consigli

Come fare la permanente? Scopri i segreti per ottenere una chioma riccia e voluminosa.

Sogni una chioma riccia e voluminosa? La permanente è ciò che fa per te! Scopri come ottenere ricci definiti e duratori con la nostra guida completa.

Come fare la permanente riccia

I capelli sono una vera e propria fonte di desideri contrastanti, con le ricce che sognano capelli lisci e le lisce che desiderano onde voluminose e boccoli definiti. Se tu appartieni al secondo gruppo e desideri una chioma riccia e ribelle, potresti trovare la soluzione perfetta nella permanente. Questo trattamento non solo ti permette di ottenere quei ricci tanto ambiti, ma ti libera anche dall’uso quotidiano del ferro arricciacapelli. Se non sai come fare, non preoccuparti! Siamo qui per aiutarti, guidandoti verso la realizzazione di una permanente perfetta. Ecco tutti i passaggi da seguire:

Preparazione

Se decidi di affidarti a un parrucchiere, assicurati di avere una consultazione preliminare. Parla con il professionista del tipo di ricci desiderati e dello stato attuale dei tuoi capelli. È importante che i tuoi capelli siano sani, poiché la permanente potrebbe risultare dannosa per capelli già danneggiati, potrebbe quindi essere necessario un trattamento rigenerante prima di procedere.

Se decidi di affidarti a un parrucchiere, assicurati di avere una consultazione preliminare. Parla con il professionista del tipo di ricci desiderati e dello stato attuale dei tuoi capelli. È importante che i tuoi capelli siano sani, poiché la permanente potrebbe risultare dannosa per capelli già danneggiati, potrebbe quindi essere necessario un trattamento rigenerante prima di procedere. Scegliere il metodo giusto Se desideri ricci definiti e duratori, la permanente tradizione è la scelta giusta.

Questa tecnica utilizza bigodini e una soluzione chimica per rompere e riformare i legami dei capelli. Se invece preferisci un look meno strutturato, puoi optare per la permanente a freddo, una soluzione più delicata per onde morbide e naturali.

Procedura a casa

Se decidi di fare la permanente a casa, assicurati di acquistare un kit di buona qualità e segui attentamente le istruzioni del produttore. Dopo aver lavato i capelli, asciugali leggermente, suddividili in sezioni e avvolgi ogni sezione intorno ai bigodini. Applica la soluzione chimica sui capelli e lasciala agire per il tempo consigliato. Risciacqua accuratamente senza rimuovere i bigodini e applica la soluzione neutralizzante. Dopo il tempo di posa, rimuovi i bigodini e risciacqua nuovamente.

Come fare la permanente riccia: consigli

Per prenderti cura dei tuoi capelli dopo la permanente, utilizza shampoo e balsami appositamente formulati per capelli trattati con permanente, in modo da mantenere i ricci definiti e ben idratati. Cerca di limitare l’uso di strumenti di styling e, se necessario, utilizza un diffusore a bassa temperatura. Fai maschere idratanti settimanali per evitare che i ricci diventino secchi. Non dimenticare di tagliare regolarmente i capelli per eliminare le doppie punte e mantenere i tuoi ricci in forma. Dunque, cosa aspetti? Preparati a dire addio ai capelli piatti e a dare il benvenuto a una chioma voluminosa!