Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono i trattamenti pre-shampoo fa da te migliori da provare subito.

Trattamento pre-shampoo fai da te: cos’è?

Soprattutto durante il periodo estivo, con caldo, afa e, se si va al mare, salsedine, i nostri capelli appaiono più secchi e sfibrati. Ecco che per aiutare la nostra chioma vengono in soccorso i cosiddetti trattamenti pre shampoo, o pre-poo. Ma, di cosa si tratta esattamente? Un pre-shampoo è un trattamento che viene fatto prima dello shampoo al fine di rendere i capelli più idratati prima di lavarli. I pre-shampoo hanno infatti una componente oleosa, per far sì che i capelli possano essere idratati al massimo. Se volete quindi anche voi provare a fare un trattamento pre-shampoo, adesso andremo a vedere insieme quali sono i migliori.

Trattamento pre-shampoo: i migliori

Come abbiamo appena visto, al fine di nutrire e rivitalizzare i nostri capelli l’ideale è quello di fare i trattamenti pre-shampoo. Ce ne sono anche fai da te, delle vere e proprie maschere di bellezza per capelli. Ma, come si fa a creare un pre-shampoo fai da te? Esso lo si può fare comodamente a casa, basta mischiare insieme alcuni ingredienti che, solitamente, abbiamo tutti in casa. Ecco quali sono: uova, avocado, olio di oliva, frutta, olio di cocco, olio di mandorle, mele e aceto di mele. Tutti questi ingredienti sono perfetti per cerare un pre-shampoo fai da te. Vediamone qualche esempio:

Maschera all’olio di oliva per capelli secchi: se avete i capelli secchi l’olio di oliva è uno dei trattamenti naturali migliori in assoluto. L’olio di oliva extravergine è ricco di Vitamina A, che previene l’invecchiamento e di Vitamina E che invece aiuta la circolazione del cuoio cappelluto. L’olio di oliva va messo sulle lunghezze e sulla cute, dopodiché potete avvolgere i capelli in un asciugamano e lasciare agire per 45 minuti circa. Poi risciacquare con cura. Per i capelli secchi si può usare anche l’ avocado : bisogna tritare la polpa, poi aggiungere due cucchiai di olio di oliva e due di olio di jojoba.

se avete i capelli secchi l’olio di oliva è uno dei trattamenti naturali migliori in assoluto. L’olio di oliva extravergine è ricco di Vitamina A, che previene l’invecchiamento e di Vitamina E che invece aiuta la circolazione del cuoio cappelluto. L’olio di oliva va messo sulle lunghezze e sulla cute, dopodiché potete avvolgere i capelli in un asciugamano e lasciare agire per 45 minuti circa. Poi risciacquare con cura. Per i capelli secchi si può usare anche l’ : bisogna tritare la polpa, poi aggiungere due cucchiai di olio di oliva e due di olio di jojoba. Impacchi per capelli sfibrati con le uova: se invece avete i capelli sfibrati potete utilizzare le uova. Con il tuorlo di un uovo, aggiunto a un cucchiaio di miele e a mezzo cucchiaino di olio di oliva si ottiene un composto super nutriente per i capelli.

se invece avete i capelli sfibrati potete utilizzare le uova. Con il tuorlo di un uovo, aggiunto a un cucchiaio di miele e a mezzo cucchiaino di olio di oliva si ottiene un composto super nutriente per i capelli. Impacchi all’aceto di mele: se volete rivitalizzare la vostra chioma, l’ideale è utilizzare l’aceto di mele. Va diluito con l’acqua e poi versato sulla chioma. Coprire poi i capelli con l’asciugamano e lasciare agire per mezz’ora. Anche la farina d’avena, aggiunta a latte e olio di mandorla è fantastica per ridare vita ai capelli spenti.

Trattamento pre-shampoo fai da te: quanto tenere l’impacco sui capelli?

Il consiglio è di non tenere un impacco pre-shampoo sui capelli per troppo tempo ma nemmeno per troppo poco. Tenerlo troppo infatti rischia di appesantire la chioma, tenerlo su troppo poco invece c’è il rischio che non svolga il suo compito. Diciamo che i pre-shampoo fai da te vanno tenuti su dai 20 ai 45 minuti, a seconda dell’ingrediente che scegliamo.