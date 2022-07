Jlo Body è la nuova collezione di cosmetici di Jennifer Lopez. Dopo il successo di Jlo Beauty dedicata alla cura del viso, la cantante decide di prendersi cura anche del corpo. Decide di posare per la sua linea sfoggiando una fisicità tonica e perfetta, quasi immune al passare degli anni.

All’alba dei suoi 53 anni fa uscire Jlo Body e il primo prodotto è già sold out. Di cosa si tratta?

Jlo body: Jennifer Lopez detiene le chiavi dell’impero beauty

Prima di diventare Mrs. Affleck aveva già lanciato una collezione di prodotti per la cura del viso. Per avere una pelle così radiosa e tonica svela il suo segreto: l’olio di oliva. Abbinato all’acido ialuronico questo sembrerebbe essere un booster di bellezza e tonicità. Il packaging dorato e brillante dei suoi cosmetici rispecchia proprio la lucentezza promessa dagli stessi. Contengono la formula magica dell’Olive Complex, una miscela composta da squalano, olio d’oliva ed estratto di foglie di ulivo andaluse.

Sembrerebbe il mix perfetto per avere una pelle senza età. Questa linea è stata prodotta dall’Ascendant Beauty LLC con cui la Jlo ha collaborato in prima persona proprio per far capire i suoi ideali personali e per testare personalmente.

Jlo Body è la nuova collezione dedicata interamente al corpo

Jennifer Lopez lancia uno spot sui social in cui pubblicizza Jlo Body, la sua nuova collezione dedicata alla cura del corpo. Posa nuda e in costume sfoggiando una silhuette da urlo. La cantante svela che molti de suoi consumatori desiderano da sempre un prodotto che vada a rassodare i glutei e che abbia un effetto duraturo nel tempo con anche dei risultati visibili fin dalla prima applicazione. Lei lo ha pensato proprio per loro. Il primo prodotto uscito è un balsamo per le smagliature che è già sold out. Anche qui il packaging è dorato. Cosa contiene?

Jlo Body: FIRM+FLAUNT Targeted Booty Balm

Questo booty balm viene sponsorizzato dalla Lopez direttamente con un post su Instagram in cui posa nuda proprio per far vedere gli effetti della sua skincare. Si tratta del balsamo corpo miracoloso che riesce perfino a schiarire le smagliature grazie al contenuto di pepperslime rosa. Inoltre troviamo all’interno dei semi di guaranà per levigare la pelle con la loro texture esfoliante, pepetidi che stimolano il collagene, acido ialuronico e burro di karité.