Luisa Ranieri ci ha dato un taglio. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più sul suo nuovo taglio di capelli perfetto per questa estate 2024.

Luisa Ranieri e il nuovo taglio di capelli per l’estate

L’attrice e conduttrice televisiva Luisa Ranieri ha cambiato look, lasciando i suoi tanti fan senza parole. E’ stata lei stessa, attraverso un post pubblicato sul suo profilo ufficiale di Instagram, ha mostrare ai fan il suo nuovo look, scrivendo la seguente didascalia a corredo della foto: “eccomi diversa più che mai”. In realtà, la scelta di cambio look è dovuta al prossimo film che la moglie di Luca Zingaretti sta per girare, ovvero “Diamanti”, di Ferzan Özpetek. Ma, qual è il nuovo taglio di Luisa Ranieri? L’attrice ha sfoggiato un caschetto asimmetrico color rame, dalla piega voluminosa e dal gusto retrò. Nonostante appunto non sia una scelta definitiva, ma semplicemente un’esigenza di scena, Luisa Ranier ha fatto davvero centro, lo testimoniano anche i tanti like e commenti positivi al suo post.

Luisa Ranieri: il suo nuovo taglio di capelli è perfetto per l’estate 2024

Come abbiamo visto, per un’esigenza scenica, Luisa Ranieri ha sfoggiato un nuovo taglio di capelli, ovvero un caschetto voluminoso color rame. Questo taglio, dal sapore vintage, si appresta a essere il taglio perfetto per l’estate 2024. La riga laterale e il ciuffo gonfio ci riportano direttamente agli anni Sessanta, anno in cui questo taglio era super cool. Questo taglio è davvero molto simile a uno dei tagli dell’estate 2024, ovvero il caschetto barocco, o baroque bob, il taglio perfetto per le over 50. La lunghezza ideale per questo taglio è tra il mento e le spalle, con una scalatura sulle punte realizzata però in larghezza. Questo taglio dona tanto volume ed è perfetto da realizzare soprattutto per chi ha già un caschetto lungo o un carré. Avantaggiato anche chi ha già i capelli folti e mossi naturalmente.

Luisa Ranieri e il nuovo taglio di capelli per l’estate: il rame è il colore di tendenza

Il taglio sfoggiato da Luisa Ranieri è, come abbiamo visto, il taglio perfetto per l’estate 2024. Anche il colore, rame, è tra i colori di maggiore tendenza di questa stagione. Si tratta di un marrone tendente al rosso, a ricordare proprio il colore del rame. Questo colore si abbina perfettamente ha chi ha la base castana o bionda, oltre che ovviamente rossa. Ma vediamo adesso insieme quali sono gli altri colori di tendenza dell’estate 2024: