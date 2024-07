Il velo è l’accessorio per eccellenza della sposa, capace di aggiungere un tocco di mistero e romanticismo. Per i capelli lisci, il velo può essere abbinato sia a un semiraccolto che a un raccolto. Un semiraccolto con il velo sopra aggiunge un’aura di leggerezza, mentre un raccolto basso con il velo sotto l’acconciatura crea un look classico e intramontabile. Nei capelli ricci, il velo può essere posizionato sopra un semiraccolto per un look etereo. Se si opta per un raccolto, il velo può essere fissato alla base per esaltare i ricci naturali che incorniciano il viso, creando un effetto elegante e romantico.

Che tu abbia i capelli lisci o ricci, che tu preferisca il semiraccolto o il raccolto, o che tu scelga di aggiungere il velo o meno, c’è un’acconciatura da sogno pronta a rendere indimenticabile il tuo grande giorno!