Ceretta inguine: come preparare la pelle al trattamento

Per la ceretta inguine si usano prodotti validi come la pasta di zucchero, essendo la zona particolarmente sensibile.

Le parti intime sono una zona del corpo particolarmente sensibile che va trattata con la giusta delicatezza soprattutto in caso di depilazione. In vista della spiaggia, quest’area va protetta e la ceretta inguine è il trattamento indicato per una pelle pulita e per estirpare i peli. Vediamo quale scegliere tra le tante tipologie.

Ceretta inguine

Sebbene sia un appuntamento fisso, quasi una routine, la ceretta inguine è un passaggio particolarmente doloroso per quanto riguarda la bellezza della propria pelle e la depilazione, in questo caso. Si tratta poi di una zona particolarmente sensibile per cui quando la si fa a casa si consiglia di trattare questa area in modo delicato.

Bisogna trattare la pelle in modo delicato scegliendo proprio la ceretta maggiormente adatta per la propria epidermide considerando che non tutte sono uguali. In quest’area poi i peli tendono a crescere maggiormente soprattutto per una questione igienica considerando che possono fungere da barriera contro i batteri e germi che colpiscono questa zona.

La ceretta inguine si può anche fare a casa ma è necessario optare per dei prodotti che siano validi e soprattutto indicati per la propria pelle evitando che vadano incontro a irritazioni, eczemi, ecc. Un’area del genere è particolarmente indicata per questo trattamento da fare senza l’ausilio e aiuto dell’esperto.

Prima di sottoporsi a questo trattamento si consiglia di fare un bagno caldo che aiuta a dilatare i pori piliferi e quindi portare a uno strappo maggiormente preciso e netto. Si stende poi del borotalco prima di passare alla cera calda in modo da asciugare molto bene la zona. In questo modo si ha una migliore adesione della cera al pelo riducendo così gli strappi.

Ceretta inguine: tipologie

Considerando che, come già detto, la ceretta inguine è diversa da un soggetto all’altro e ne esistono di diverse tipologie, ecco alcune di quelle da poter fare. Il metodo classico è il più indicato anche perché risulta essere quello meno doloroso. Un metodo adatto a coloro che soffrono particolarmente in quest’area.

Dal momento che l’inguine è una zona particolarmente sensibile, il metodo arabo potrebbe essere la scelta adatta considerando che necessita soltanto di tre ingredienti quali zucchero, limone e acqua per poterla realizzare. Sebbene sia un metodo delicato, è comunque a strappo e quindi si potrebbe avvertire un po’ di dolore.

Per coloro che hanno una soglia del dolore leggermente più alta si potrebbe optare per una ceretta inguine brasiliana o americana. Sono entrambe non solo diffuse, ma anche adatte per questa zona. Per il mare, quindi per il costume, molte donne optano per una ceretta hollywoodiana in grado di eliminare ogni pelo.

Tra una ceretta e l’altra si consiglia poi di applicare del borotalco o anche delle creme post depilazione a base di aloe o di altri rimedi naturali che possano quindi dare sollievo alla zona.

Ceretta inguine Amazon

Per un trattamento del genere sono consigliati prodotti adeguati da trovare con varie offerte su Amazon dove cliccando la foto si scorgono i dettagli del prodotto. Qui sotto una classifica con tre prodotti adatti per la ceretta inguine scelti tra i più indicati per ogni tipo di pelle e sensibilità.

1)Pasta di zucchero extra strong DFT cera sugar wax araba

Questo tipo di pasta da zucchero indicata per la ceretta all’inguine è ipoallergenica e non si attacca alla pelle. Adatta per pelle sensibile. Molto meno dolorosa rispetto alla classica ceretta ed estirpa i peli rapidamente per una pelle depilata per risultati a lungo termine.

2)Cera brasiliana kit ceretta brasiliana scaldacera

Un kit per la ceretta brasiliana in grado di eliminare i peli su tutto il corpo: dalle ascelle, le gambe sino alla zona bikini. Un set completo di touch display, coperchio trasparente, di bastoncini di legno e macchina da cera per una pelle pulita e luminosa.

3)Kit di depilazione intima – 3 prodotti per liberarti di irritazioni e di peli incarniti

Un kit composto da tre prodotti tra cui l’olio e un balsamo per trattare una zona sensibile come appunto l’inguine. Donano risultati piacevoli e graditi in poco tempo.

Oltre alla ceretta inguine, si consiglia il metodo brasiliano per una depilazione migliore.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati nell’articolo, Donnemagazine.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.