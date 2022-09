tendenze autunno accessori

Quali saranno le nuove tendenze per l’autunno? Questa è la tipica domanda che ci poniamo non appena tramonta l’estate. A schiarirci le idee, come ogni anno, ci sono le sfilate che ci danno dei consigli e ci anticipano i trend della stagione.

Le parole d’ordine sono colore, volume, forma e contrasto. Queste caratteristiche le notiamo soprattutto su stivali, gioielli e borse. Quali sono gli accessori must have di questo autunno?

Maxi clutch

La maxi clutch sarà la borsa che accompagnerà ogni donna durante le serate autunnali. Le dimensioni sono più grandi rispetto alla classica compatta e piccola e questo fa si che sia comoda e capiente. Questa sua caratteristica fa sì che si possa mettere durante quelle giornate frenetiche in cui si è impegnati dalla mattina alla sera plasmandosi così ad ogni occasione.

Fendi ha creato una collezione di clutch xxl in color pastello con il suo monogramma come chiusura. Esiste anche la versione fluffy quindi in pelliccia.

Stivali alti

Il modello scelto per questa stagione sono i cuissardes ovvero gli stivali che vanno oltre il ginocchio e che creano un effetto seconda pelle.

Sono adatti ad abiti molto corti, gonne ma anche a jeans stretti. Con tacco a spillo o largo rappresentano da sempre la scarpe della stagione. I marchi li hanno proposti in diverse sfaccettature, colori e materiali. Versace li realizza in latex con colori sgargianti come il rosso, Giorgio Armani invece li sceglie in vernice nera mentre Balenciaga li realizza in pelle nera opaca.

Orecchini xxl

Per quanto riguarda i gioielli l’attenzione di rivolge agli orecchini che sono grandi, luccicanti e multiforme. Si sa che a Moschino piace esagerare e creare delle vere e proprie opere d’arte alle volte infatti come orecchini propone dei pendenti a forma di posate o di orologi da taschino. L’unica cosa certa è che non si passerà inosservati. Fendi invece punta sulla geometria e sulla fluidità e realizza una collazione di orecchini dorati sia pendenti che a lobo con il monogramma del marchio. Anche Dolce e Gabbana punta sul dorato e sul logo e propone anche degli orecchini chandelier ricchi di perle luccicanti.

Mocassini

Il mocassino in stile collegiale non passa mai di moda ed è la calzatura perfetta per rimanere comodi ma con stile. Adatti per impreziosire un look da lavoro si possono abbinare con un completo oppure nella versione platform si possono mettere sonno gonne plissettate o vestiti ampi. Con o senza calze? Il tutto dipende dall’outfit e dalla personalità di chi li indossa. La calza adatta è bianca, alta fino alla caviglia e pesante.