Che i colori fossero i protagonisti delle tendenze dell’estate 2022 era ormai chiaro; le proposte per l’abbigliamento estivo, per i costumi e per gli accessori sono infatti tutte – nessuna esclusa – immerse in un meraviglioso mondo colorato.

A confermare la tendenza ci ha pensato anche Vanessa Incontrada, che qualche giorno fa ha postato sul suo profilo personale di Instagram una bellissima foto al mare con indosso un costume intero interamente giallo: il grido all’estate è assoluto!

Unico e intramontabile, il costume intero è già in tendenza per l’estate 2022 e regala sensualità, eleganza e una praticità non da poco.

Chi ha detto che si debba indossare solo ed esclusivamente al mare?

Vanessa Incontrada: il giallo è il colore dell’estate

Lei stessa lo ha dichiarato: “Il mio colore per l’estate” e, a vedere la foto, sembrerebbe davvero così. Il selfie in questione la ritrae meravigliosa e sorridente su una barca in mezzo a un bellissimo mare azzurro; sembrerebbe infatti che la conduttrice televisiva si sia regalata un week end di totale relax in Toscana insieme a un’amica e avrebbe accolto in pieno l’atmosfera estiva che profuma di libertà e spensieratezza.

La vediamo spontanea, con i capelli al vento, super naturale senza un filo di trucco e con addosso il one-piece per eccellenza: un bellissimo costume intero total yellow che la rende ancora più solare e luminosa. I contrasti tra il giallo del costume, i capelli dorati, la pelle, le lentiggini e l’azzurro dell’acqua, fanno della fotografia l’emblema dell’estate e della voglia di vivere.

Insomma, pare che il giallo sarà proprio il colore dell’estate 2022!

Come indossare il costume intero di Vanessa Incontrada

Vanessa Incontrada ha optato per un costume intero in tinta unita gialla, ma bene sappiamo che i modelli e i colori disponibili per la nuova stagione estiva sono tantissimi.

Una cosa, però, è da tenere sempre a mente: la peculiarità di questo capo di abbigliamento dalle note sensuali e femminili, sta proprio nel potersi adattare a ogni contesto “vacanziero”.

Infatti, tra le tendenza dell’estate 2022, vi è proprio l’uso del costume intero anche per altre occasioni oltre la spiaggia. Le ultime collezioni protagoniste delle più importanti passerelle, hanno infatti sfoggiato costumi interi abbinati a jeans, pantaloni da sera e gonne: da costume da spiaggia a body in un batter d’occhio!

Il modello scelto dalla conduttrice televisiva è un modello con le spalline sottili, in grado di esaltare ogni qualsivoglia forma di seno. La sgambatura, invece, non è esagerata (ricordiamo invece che i bikini dell’estate 2022 sono sgambatissimi e sono di super tendenza) ma ha il classico taglio ad arco che abbraccia la silhouette. Una scelta non scontata, ma che al contrario è sintomo di confidenza e consapevolezza del proprio corpo con addosso tale capo “marittimo”.

Abbinarlo sarà semplicissimo: si presta bene a gonne e parei (anche di colori contrastanti, come l’azzurro o il burro), o a camicie di lino oversize e un pantalone ampio leggero e fresco: provare per credere!

Discontandosi invece dal contesto mare/piscina, si potrebbe pensare di utilizzare il costume intero sotto un jeans o un pantalone a vita alta, abbinato a un bel paio di sandali o décolleté per le più audaci.

La versatilità è la chiave quando si tratta di costumi interi e non vi resta che trovare l’abbinamento che fa per voi!