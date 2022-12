Rakuten Tv è una piattaforma in cui poter scegliere film, serie tv e documentari senza un costo fisso di abbonamento. Scopriamo insieme quali serie tv sono presenti sul sito.

Rakuten Tv: come funziona

Fino a qualche anno fa c’era l’abitudine di recarsi nei negozi di videonoleggio per scegliere un film da guardare in compagnia o da soli per una bella serata rilassante.

Poi sono arrivate le piattaforme digitali, che mettono a disposizione degli abbonati tanti titoli di film, serie tv e documentari da poter scegliere. Rakuten Tv è una via di mezzo. Collegandosi alla piattaforma è possibile scegliere un film, una serie tv o un documentario senza un costo fisso di abbonamento. Basta selezionare il prodotto per noleggiarlo, acquistarlo o scaricarlo. Per il noleggio si parte da 0,99 centesimi, per una durata di 48 ore.

Sfogliando i contenuti di Rakuten Tv si possono scovare film bellissimi, diverse serie tv molto amate e anche dei documentari molto interessanti.

Rakuten Tv: le serie tv

Rakuten Tv offre anche diversi titoli di serie tv molto amate dal pubblico, che si possono noleggiare e acquistare, per godersi tutte le puntate comodamente seduti sul proprio divano, senza dover uscire di casa.

Tra i titoli di serie tv offerti dalla piattaforma troviamo: