Rakuten Tv può essere considerata la nuova via del noleggio online: tanti i titoli disponibili e la possibilità di noleggio o di acquisto semplicissima

Sicuramente gli appassionati e le appassionate di film e di serie-tv già ne avranno sentito parlare: Rakuten Tv, nuova piattaforma on-line di contenuti on demand, sta letteralmente spopolando ovunque.

Di che cosa si tratta e come funziona? Scopriamo meglio tutti i dettagli a riguardo.

Rakuten Tv: che cos’è e come funziona la piattaforma?

Rakuten Tv è la nuova piattaforma dedicata allo streaming on-line di contenuti on demand costituita da un’ampia collezione di titoli provenienti da tutto il mondo. Rakuten Tv propone titoli di ogni genere, da quelli più famosi e mainstream, a quelli più di nicchia: l’intrattenimento è d’obbligo, così come il divertimento.

La piattaforma Rakuten è nata in Spagna nel 2010, grazie a un’idea di Jacinto Roca e appartiene al gruppo dedicato all’e-commerce dal medesimo nome.

Inizialmente era conosciuti come Wuaki.tv, ma in poco tempo il servizio è riuscito a porsi in netto confronto – per poi arrivare allo stesso livello – dei suoi principali competitors, quali Netflix e Amazon Prime Video. Che cosa, però, differenzia Rakuten Tv da questi ultimi?

Rakuten Tv è raggiungibile sia tramite browser, sia tramite applicazione. Inoltre, l’app può essere scaricata e installata su smart Tv, su smartphone e Chromecast. Per quanto concerne invece il formato UHD, è necessario essere in possesso di specifici modelli di smart tv.

Rispetto ai servizi di streaming sopra citati (offrono la possibilità di accedere in modo illimitato a tutti i titoli disponibili previo pagamento di un abbonamento), Rakuten Tv permette di accedere anche a singoli film o serie tv. Il servizio, inoltre, consente di effettuare sottoscrizioni ai singoli canali e a tutti i titoli disponibili. Un’iscrizione più mirata, che consente di potere accedere senza dovere pagare ogni volta durante il periodo di validità dell’abbonamento.

Quanto costa Rakuten Tv e quali sono gli abbonamenti?

Facciamo chiarezza. A differenza degli classici servizi di streaming (abbonamenti o mensili, o annuali), Rakuten Tv offre due possibili scelte: accesso ai contenuti in modalità noleggio e accesso ai contenuti in modalità acquisto.

Nel primo caso, quello del noleggio, l’accesso completo ai titoli ha una validità di 48 ore, mentre nel secondo caso, quello dell’acquisto, l’accesso completo ai titoli ha una validità infinita.

L’accesso a Rakuten Tv è dunque gratuito, ma per iniziare la visione di un determianto contenuto è necessario quindi o il noleggio, o l’acquisto: l’utente sarà portato a scegliere la soluzione a lui più conveniente, in base ai propri interessi e in base alle sue personali “previsioni di visione”.

Rakuten Tv può essere definita l’evoluzione della Pay per View resa nota da Mediaset Premium tempo indietro, in cui, concretamente, si paga solamente ciò che si sceglie di vedere. I prezzi variano a seconda del titolo: si oscilla tra i 4.99 € ai 9.99 €, ma le cifre non sono mai molto alte.

La piattaforma prevede il pagamento sia tramite Paypal, sia tramite Visa e/o tramite Mastercard.

Infine, ma non per importanza, esiste anche una versione “free”, che offre una selezione premium di contenuti in maniera gratuita ma con la presenza di pubblicità.

Rakuten Tv è una sorta di vecchio “videonoleggio” dove i titoli del momento sono disponibili molto prima rispetto alle classiche piattaforme streaming come Netflix e simili. Insomma, Rakuten Tv è una valida alternativa al noleggio o all’acquisto di DVD fisici e il catalogo, sempre aggiornato, propone numerosi titoli interessanti: provare per credere.