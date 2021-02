Spagnolo, dal fisico imponente e dal fascino mediterraneo: chi è l’attore Miguel Angel Silvestre, che probabilmente entrerà nel cast di La casa di carta 5.

Miguel Angel Silvestre chi è

L’attore Miguel Angel Silvestre è nato a Castellón de la Plana, nella comunità autonoma di Valencia in Spagna, il 6 aprile 1982.

Madre direttrice di banca e padre fisioterapista, il giovane Miguel all’inizio si discosta dalla professione di entrambi i genitori cercando di eccellere nel tennis. Uno sport cui è molto appassionato e nel quale spera di diventare professionista: il suo sogno nel cassetto viene però accantonato a causa di un brutto infortunio alla spalla. Reduce dalla delusione e dall’infortunio, il giovane Miguel Angel Silvestre cerca di intraprendere la stessa strada del padre iscrivendosi al corso di laurea in Fisioterapia.

Nel frattempo però coltiva un’altra passione: quella per la recitazione. Silvestre frequenta infatti un corso di teatro, oltre che quello di danza moderna e acrobatica. Contemporaneamente il futuro attore cura molto il suo fisico e partecipa a molti concorsi di bellezza, tra cui quello di Mister Castellón 2002 – nel quale trionfa, conquistando il primo posto – e Mister Spagna. Notate le doti nel mondo della recitazione e sulle passerelle; una zia di Miguel lo invoglia a lasciare l’università per dedicarsi pienamente alla professione di attore e modello.

Carriera

Inizia così la sua prolifica carriera da attore, in Spagna e all’estero: dopo aver recitato per molto tempo nei teatri, Miguel Angel Silvestre approda sul piccolo schermo spagnolo con Mis adorables vecinos nel 2004. L’anno successivo è la volta dell’esordio al cinema con il film Vida y color di Santiago Tabernero. In seguito il successo nazionale della serie tv Sin tetas no hay paraíso nel 2008, Miguel si fa conoscere a livello mondiale per la sua capacità di recitazione e anche per il suo fisico statuario.

In particolare si fa conoscere a livello mondiale grazie alle sue interpretazioni in alcune serie tv. Dal 2014 al 2016 è nel cast della serie tv trasmessa da Rai 1 Velvet, nella quale interpreta il protagonista Alberto Márquez Campos, elegante imprenditore nel campo della moda. Nel 2015 invece interpreta Lito Rodriguez nella serie tv Sense8, disponibile su Netflix. Miguel Angel Silvestre entra anche nel cast di Narcos nel 2017. Recentemente si è anche ipotizzato un suo ruolo all’interno della quinta stagione della serie La casa di carta, dato che è stato immortalato sul set insieme a Ursula Corbero.

Per quanto riguarda il grande schermo invece, l’attore spagnolo ha recitato in film importanti come Gli amanti passeggeri di Pedro Almodóvar e Ibiza, pellicola del 2018 diretta da Alex Richanbach.

Vita privata e curiosità

Miguel Angel Silvestre ha molto successo con le donne, per questo i tabloid spagnoli e i giornali di gossip sono sempre aggiornati sulle sue storie d’amore. Ad esempio nel 2005 ha avuto una relazione importante, durata ben cinque anni, con la collega Belen Lopez. Tra i due c’erano ben 12 anni di differenza, ma si sa che l’amore non ha età. Nel 2011 ha iniziato una storia d’amore con Blanca Suarèz, interrottasi bruscamente nel 2014.