Quali sono le serie tv in uscita su Netflix a novembre 2023? Scopriamolo insieme.

Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono le nuove serie tv in uscita su Netflix a novembre 2023.

Cosa vedere su Netflix a novembre 2023: le nuove serie tv in uscita

Non manca molto al mese di novembre e, per tutti gli abbonati a Netflix e amanti delle serie televisive, vediamo insieme quali sono le nuove serie tv in uscita il prossimo mese:

1 novembre: “Misteri della fede“ . si tratta di una docu-serie che esplora i segreti dei tesori più leggendari della cristianità. Dalla corona di spine all’iconico Sacro Graal, reliquie che sono state fonte di ispirazione per milioni di persone. Il pubblico, per la prima volta, potrà osservare da vicino il fascino intramontabile di questi oggetti sacri.

. si tratta di una docu-serie che esplora i segreti dei tesori più leggendari della cristianità. Dalla corona di spine all’iconico Sacro Graal, reliquie che sono state fonte di ispirazione per milioni di persone. Il pubblico, per la prima volta, potrà osservare da vicino il fascino intramontabile di questi oggetti sacri. 2 novembre: “Tutta la luce che non vediamo” . Tratto dal romanzo vincitore del Premio Pulitzer, questa miniserie segue la storia di Marie-Laure, una ragazza cieca e di suo padre Daniel LeBlanc, in fuga da Parigi, che era sotto l’occupazione tedesca, con un diamante che non vogliono cada nelle mani dei nazisti.

. Tratto dal romanzo vincitore del Premio Pulitzer, questa miniserie segue la storia di Marie-Laure, una ragazza cieca e di suo padre Daniel LeBlanc, in fuga da Parigi, che era sotto l’occupazione tedesca, con un diamante che non vogliono cada nelle mani dei nazisti. 2 novembre: “House of Cards 6“ . Sesta e ultima stagione della serie televisiva con Robin Wright, che nella serie ritorna come Presidente degli Stati Uniti.

. Sesta e ultima stagione della serie televisiva con Robin Wright, che nella serie ritorna come Presidente degli Stati Uniti. 2 novembre: “Onimusha “. Serie, che in realtà è un adattamento di un videogioco, ambientata nel periodo Edo, quando in Giappone stava per cominciare un periodo di pace senza la guerra. Il protagonista, Musashi, deve intraprendere un viaggio epico per eliminare i demoni nascosti, con l’aiuto del mitico “guanto Oni”.

“. Serie, che in realtà è un adattamento di un videogioco, ambientata nel periodo Edo, quando in Giappone stava per cominciare un periodo di pace senza la guerra. Il protagonista, Musashi, deve intraprendere un viaggio epico per eliminare i demoni nascosti, con l’aiuto del mitico “guanto Oni”. 3 novembre: “ Ferry” . serie dove il protagonista, Ferry Bouman, cerca di farsi un nome all’interno della criminalità di Brabant come produttore di ectasy. Ma quando la sua ragazza scoprirà quello che sta facendo, Ferry si renderà conto di che prezzo dovrà pagare per diventare il migliore.

“ . serie dove il protagonista, Ferry Bouman, cerca di farsi un nome all’interno della criminalità di Brabant come produttore di ectasy. Ma quando la sua ragazza scoprirà quello che sta facendo, Ferry si renderà conto di che prezzo dovrà pagare per diventare il migliore. 3 novembre: “Blue Eye Samurai“ . serie provocatoria dalle immagini mozzafiato. Lo spettatore si troverà immerso in un mondo di vivace animazione per adulti. Ambientata in Giappone nel periodo Edo, la serie ha come protagonista Mizu, una maestra di spada di etnia mista che sta in realtà pianificando una vendetta.

. serie provocatoria dalle immagini mozzafiato. Lo spettatore si troverà immerso in un mondo di vivace animazione per adulti. Ambientata in Giappone nel periodo Edo, la serie ha come protagonista Mizu, una maestra di spada di etnia mista che sta in realtà pianificando una vendetta. 14 novembre: “Suburraeterna “. Serie ambientata a Roma nel 2011, quando il governo rischia di cadere e il Vaticano è in crisi. Tante le proteste di chi non accetta più questo sistema e che vuole il controllo di Roma.

“. Serie ambientata a Roma nel 2011, quando il governo rischia di cadere e il Vaticano è in crisi. Tante le proteste di chi non accetta più questo sistema e che vuole il controllo di Roma. 17 novembre: “Scott Pilgrim” . In questa serie Scotto Pilgrim incontra la ragazza dei suoi sogni, Ramona Flowers, ma scopre che, per poter uscire con lei, deve sconfiggere i suoi sette perfidi ex. Tratta dalle graphic novel di Bryan Lee O’Malley.

. In questa serie Scotto Pilgrim incontra la ragazza dei suoi sogni, Ramona Flowers, ma scopre che, per poter uscire con lei, deve sconfiggere i suoi sette perfidi ex. Tratta dalle graphic novel di Bryan Lee O’Malley. 22 novembre: “Squid Game – La Sfida”. In questa serie ci sono 456 concorrenti che partecipano a un gioco per conquistare il montepremi di 4,56 milioni di dollari. Tante le sfide che dovranno affrontare.

In questa serie ci sono 456 concorrenti che partecipano a un gioco per conquistare il montepremi di 4,56 milioni di dollari. Tante le sfide che dovranno affrontare. 24 novembre: “Una famiglia quasi normale“. Serie che parla della famiglia Sandell, composta dal prete Adam, dall’avocata Ulrika e dalla figlia diciannovenne Stella. Un giorno Stella finisce in carcere e tutto cambia.

Netflix, come abbonarsi al servizio

Se ancora non siete abbonati a Netflix farlo è davvero semplicissimo. Vi basterà iscriversi alla piattaforma scegliendo uno dei piani di abbonamento disponibili, da quello più economico a quello premium.

