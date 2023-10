Su Netflix è appena uscita una nuova serie televisiva di genere horror, “La caduta della casa degli Usher“. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, perché non dovremmo perderci questa serie Tv.

La caduta della casa degli Usher: 5 motivi per vedere il capolavoro di Mike Flanagan

Sulla nota piattaforma di streaming Netflix è uscita una nuova serie televisiva di genere horror, dal titolo “La caduta della casa degli Usher“, diretta dal regista statunitense Mike Flanagan, uno dei maestri dell’horror, tra i suoi film troviamo per esempio “Ouja – L’origine del male” , “Doctor Sleep” e “Oculus – Il riflesso del male“. “La caduta della casa degli Usher” prende ispirazione dai racconti di Edgar Allan Poe ed è una serie televisiva davvero imperdibile anche per chi non è amante del genere horror. Vediamo adesso insieme 5 motivi per cui dovremmo vederla tutti:

Oltre a far venire i brividi è una serie che porta lo spettatore a fare una profonda riflessione sul senso della vita. Risponde ai dubbi esistenziali che la maggior parte delle persone si pone. Coinvolge lo spettatore dall’inizio alla fine. Mike Flanagan rielabora l’interno immaginario di Edgar Allan Poe nella nostra coscienza collettiva. Storia ben scritta e altrettanto ben interpretata da tutto il cast.

La caduta della casa degli Usher: di cosa parla la serie televisiva di Mike Flanagan?

“La caduta della casa degli Usher” è una serie televisiva di genere horror scritta e diretta da Mike Flanagan. La serie racconta la storia di una spietata famiglia, gli Usher, ecco la trama ufficiale: “gli spietati fratelli Roderick e Madeline Usher hanno trasformato Fortunato Pharmaceuticals in un impero di ricchezza, privilegi e potere. Ma i segreti del passato vengono alla luce quando gli eredi della dinastia Usher iniziano a morire per mano di una misteriosa donna legata alla loro giovinezza”. La serie è stata presentata in anteprima alla rassegna di cinema horror, fantascienza e fantastico “Fantastic Fest“, ricevendo un tripudio di critiche positive. Oltre a essere ben girata e a essere molto scorrevole, la serie è anche recitata egregiamente, grazie alla presenza di un cast di primo livello. A interpretare Roderick Usher troviamo per esempio l’attore canadese Bruce Greenwood, che abbiamo visto recitare in tantissimi film, quali per esempio “La versione di Barney”, “Devil’s Knot – Fino a prova contraria”, “Truth – il prezzo della verità”, “Padri e Figlie” e “Doctor Sleep”. L’attore è subentrato a Frank Langella, che è stato licenziato per condotte inappropriate sul set. Madeline, la sorella gemella di Roderick, è invece interpretata dall’attrice statunitense Mary McDonnell, candidata agli Oscar per la sua interpretazione nel film “Balla coi lupi”. Tra gli altri troviamo anche Kate Sigel, Zack Gilford, Carla Cugino e Crystal Balint.

La caduta della casa degli Usher: data di uscita ed episodi

La serie televisiva di genere horror “La caduta della casa degli Usher” è disponibile su Netfilx a partire da oggi, giovedì 12 ottobre 2023 ed è formata da 8 episodi della durata di circa 50 minuti ciascuno. Vi ricordo che per poter usufruire del servizio è necessario sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma.

