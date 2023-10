Quali sono i film su Netflix in scadenza entro Ottobre 2023? Se siete curiose di scoprirlo, allora questo è l’articolo perfetto per voi.

Ecco dunque un elenco dei principali titoli che, da Ottobre 2023, non saranno più visibili su Netflix.

Netflix,film in scadenza ad Ottobre 2023

Netflix è una delle piattaforme di streaming più popolari al mondo. Offre una vasta gamma di contenuti come film, serie TV, documentari e molto altro. Tuttavia, molti utenti non sono a conoscenza del fatto che i film su Netflix hanno una scadenza. Cosa significa? significa che dopo un certo periodo di tempo, il film non sarà più disponibile sulla piattaforma. Questo può essere deludente per gli utenti che, magari, vogliono guardare un film nello specifico, e dopo la sua scadenza.

Ecco dunque quali sono i principali titoli in scadenza, ad Ottobre 2023, sulla celebre piattaforma streaming.

Per trovare le scadenze dei film su Netflix, basta visitare il sito web di Flixboss e cercare il film di interesse. La pagina del film mostrerà la data di scadenza del film su Netflix. In alternativa, si può utilizzare il sito web JustWatch, che fornisce informazioni sulla disponibilità di film su tutte le piattaforme di streaming, inclusi Netflix, Amazon Prime Video e HBO.

Quali sono i film in scadenza su Netflix

Vediamo quindi, insieme, quali sono i principali film in scadenza su Netflix:

Una notte da dottore (10 ottobre)

Un medico cinico investe un fattorino in bicicletta, rovinandogli la bici e ferendosi. I due dovranno imparare a fidarsi l’uno dell’altro per salvare i rispettivi lavori.

Bad Moms – Mamme molto cattive (11 ottobre)

Sopraffatta dalle responsabilità, la madre single Amy decide di lasciarsi andare a una serie di comportamenti non ortodossi, insieme ad altre due madri in crisi.

Kuntilanak (13 ottobre)

Cinque orfani scoprono che un antico specchio trovato nell’istituto ospita un fantasma malvagio che rapisce le anime.

Mediterraneo (14 ottobre)

Allegra commedia romantica che narra la storia di otto soldati italiani mandati a difendere una lontana isola dell’Egeo durante la Seconda guerra mondiale.

Spider-Man: No Way Home (14 ottobre)

Quando i suoi cari si mettono nei guai, Peter Parker chiede a Doctor Strange di ripristinare il suo segreto, e questo scatena involontariamente un disastro.

Sanju (15 ottobre)

Dramma di dipendenza ed euforia da celebrità si mischiano con la malavita, in questo film biografico sulla vita dell’attore indiano Sanjay Dutt.

Mine vaganti (15 ottobre)

Un film di Ferzan Ozpetek. Tommaso sta per rivelare la sua omosessualità alla sua travolgente famiglia pugliese.

Scusate se esisto! (16 ottobre)

Tornata in Italia, architetta talentuosa scopre di avere scarse prospettive professionali perché donna. Così escogita un piano speciale per farsi assumere.

Io che amo solo te (16 ottobre)

Quando una ragazza si fidanza con l’uomo dei suoi sogni, la madre ritrova un vecchio amore e scopre che è il padre del futuro sposo.

The Nun: La vocazione del male (16 ottobre)

Una suora e un prete partono alla volta della Romania per liberare un luogo sacro infestato da uno spirito maligno.

Belli ciao (17 ottobre)

Mentre le nuove generazioni abbandonano il Sud, due amici d’infanzia si impegnano a portare in auge il loro piccolo paese.

One Piece Gold – Il film (17 ottobre)

Luffy e i suoi pirati non vedono l’ora di imbarcarsi, ma si troveranno presto nei guai.

Sole a catinelle (18 ottobre)

Un venditore porta a porta senza lavoro e pieno di debiti si impegna a creare un rapporto con suo figlio organizzando una vacanza estiva all’insegna del risparmio.

Benvenuti al sud (18 ottobre)

Un grande successo degli anni passati: direttore di un ufficio postale del Nord con il sogno di lavorare a Milano, viene trasferito al Sud. Scoprirà un nuovo modo di vivere e di amare, oltre che di lavorare.

Non perdetevi questi film in scadenza entro Ottobre su Netflix!

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

I migliori film di sempre da vedere su Netflix

Il nuovo programma delle sorelle Selassié: dove e quando vederlo in tv