God Save the King: il principe Carlo è diventato re. Ora, il quesito che più attanaglia gli inglesi è: “Camilla, sarà regina?”.

Camilla Rosemary Shand diventa regina consorte

Elisabetta II, poco più di sei mesi fa, aveva espresso il sincero desiderio di vedere “Camilla incoronata regina consorte accanto a Carlo”.

I media britannici, però, hanno sempre guardato la duchessa con diffidenza, considerandola la rovinafamiglie che aveva allontanato Lady Diana dal principe Carlo.

Ebbene Camilla, a 75 anni, diventa Sua Maestà la Regina consorte.

Carlo conobbe Camilla nel 1970 ad una partita di polo. Camilla gli ricordò che una sua bisnonna, Alice Keppel, era stata l’amante di un bisnonno di lui, re Edoardo VII. All’epoca il principe la corteggiò per mesi, fino a quando dovette partire per un tirocinio in Marina.

Nel frattempo, Camilla si sposò con l’ufficiale Andrew Parker Bowles, da cui ebbe due figli. Quando Carlo venne a conoscenza delle nozze si rese conto di quanto amasse realmente quella donna, ma ormai era troppo tardi. Pertanto, decise di sposare Diana, nonostante considerasse Camilla e non Lady D la donna della sua vita, in quanto era l’unica donna in grado di capirlo e sostenerlo.

La relazione clandestina dell’attuale regina consorte

Il legame tra Carlo e Camilla diventò evidente anche pubblicamente solo nel 1995, quando lei divorziò dal marito, e nel 1997 quando Diana venne a mancare a causa di un terribile incidente. Nonostante un netto rifiuto iniziale da parte dei sudditi e dei media, Camilla iniziò piano piano ad essere accettata come la compagna di vita del principe ereditario. Nel 2005 i due innamorati coronarono il loro sogno d’amore unendosi in matrimonio.

Camilla diventa ufficialmente la nuova regina consorte: sarà in grado di rivestire questo ruolo?

Da sempre appassionata lettrice, durante un’intervista, invitò i genitori del Regno a leggere qualche pagina ai propri figli piccoli ogni giorno, per “guidarli in un viaggio di scoperte”.

Camilla diventa ufficialmente la nuova regina consorte: sarà in grado di rivestire questo ruolo?

L’incoronazione di Carlo arriverà fra mesi, forse un anno. Nei prossimi giorni dovrà obbligatoriamente rientrare a Londra per incontrare il primo ministro e successivamente, arriverà un discorso alla nazione.

Il nuovo re assumerà il nome di Carlo III. Nella dichiarazione rilasciata dalla famiglia reale a nome di Carlo si legge:

“La morte della mia amata Madre, Sua Maestà la Regina, è un momento di grande tristezza per me e per tutti i membri della mia famiglia. Piangiamo profondamente la scomparsa di un amato sovrano e di una madre molto amata. La sua perdita sarà profondamente sentita in tutto il paese, nei regni e nel Commonwealth e da innumerevoli persone in tutto il mondo. Durante questo periodo di lutto e cambiamento io e la mia famiglia saremo confortati e sostenuti dalla nostra conoscenza del rispetto e del profondo affetto in cui la Regina era così ampiamente tenuta”.

Il principe William diventa erede al trono britannico. Inoltre, lui e la moglie diventano duchi di Cornovaglia. Secondo in linea di successione è ora il figlio maggiore George.

