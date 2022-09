Le scarpe della Regina Elisabetta: perchè usa sempre le stesse

Da oltre mezzo secolo la Regina Elisabetta indossa sempre le stesse scarpe. Comodità o abitudine?

Le scarpe della Regina Elisabetta: tutte le curiosità

Sua Maestà ha saputo costruirsi un’immagine unica e riconoscibile. Per ben 52 anni è rimasta fedelissima alle sue scarpe in vernice eleganti, sobrie e comode, realizzate a mano da Anello&Davide, calzolai italiani di Kensington, i quali hanno iniziato a riprodurre a mano per lei lo stesso modello anche in altri colori.

Le calzature, in pelle di vitello, costano circa 1,000 sterline, ma la Regina, nota per la sua parsimonia, le utilizzava anche quando erano abbastanza usurate; infatti, preferiva portarle dal calzolaio per sistemare i tacchi piuttosto che prenderne un paio nuovo paio.

Elisabetta II aveva un’assistente -la cameriera più giovane del personale- addetta ad utilizzare le scarpe prima di lei per ammorbidirle e renderle comode già al primo utilizzo.

Soprannominata “Cinders”, la Cenerentola di corte doveva indossare dei calzini in cotone beige e poteva camminare per i corridoi di Buckingham Palace, esclusivamente su tappeti. Dopo l’utilizzo, le scarpe venivano pulite, idratate e conservate in sacchetti di seta o di cotone con coulisse.

Occasionalmente, le scarpe della Regina sono state indossate da Angela Kelly, la sua devota assistente personale.

Le scarpe della Regina Elisabetta e l’iconica borsa nera

Elisabetta è conosciuta anche per la sua iconica borsetta nera coi manici allungati, che portava sempre con sé. La sua collezione di borse comprendeva diversi modelli per forma e colore: tutti del marchio Launer, per un totale di circa 200 pezzi. Normalmente, portava l’accessorio al braccio sinistro: spostare la borsa sul braccio destro era un chiaro segnale per la sua damigella, la quale doveva intervenire e liberarla da noiose conversazioni o estenuanti situazioni. Ad ogni posizione corrispondeva un significato ben preciso.

Resta un mistero il contenuto della borsa. I ben informati rivelano che al suo interno fossero presenti: un paio di occhiali per leggere, qualche caramella, cinque sterline, cipria e rossetto.

Le scarpe della Regina Elisabetta: se ne va un pezzo di storia

Il mondo perde una Sovrana, una donna capace di fare dell’eleganza regale uno stile di vita. Il suo inconfondibile ed inimitabile stile british è diventato negli anni un marchio di fabbrica. Tra i colori preferiti della Regina spiccavano il giallo canarino -utilizzato in particolare per battesimi e nozze-, il turchese e il viola, ma anche il verde e il rosa petunia. Dai colori pastello ai colori accesi, ma pur sempre abiti creati su misura per lei.

Ancora oggi, il suo vestito da sposa è ricordato tra quelli più famosi nella storia della Regina: l’abito porta la firma di Norman Hartnell, couturier britannico più apprezzato dalla famiglia reale, ed è composto da oltre 10mila perle, seta avorio, cristalli, fili d’argento e raso. Lo stilista si ispirò al mood del dipinto della Venere del Botticelli. I simboli ricamati sul vestito -spighe di grano, fiori a forma di stella- sono simboli di rinascita. Nel bouquet di nozze, a completare l’outfit della Royal bride, c’erano mughetti e mirto.

Il mondo della moda si stringe intorno alla famiglia reale all’annuncio della scomparsa della sovrana. Da venerdì 16 a martedì 20 settembre si terrà la London Fashion Week, ma sarà parata a lutto.

