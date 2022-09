Una profezia di Nostradamus in merito alla scomparsa della Regina Elisabetta non sembra affatto positiva per il Regno di Re Carlo III.

La profezia di Nostradamus

L’8 settembre 2022 si è spenta la Regina Elisabetta e molti in queste ore stanno piangendo la sovrana che, con i suoi 96 anni d’età, aveva attraversato due secoli.

Con la sua scomparsa suo figlio, Carlo, è diventato istantamente Re d’Inghilterra, ma secondo una profezia di Nostradamus gli anni a venire non saranno semplici per il sovrano.

“Alla fine della guerra, i poteri forti cambiano. Vicino alla costa sono nati tre bellissimi bambini. Da grandi rovineranno il popolo. Cambieranno il regno e non lo vedranno più crescere“, si legge nella profezia, che avrebbe a che fare con i figli di Carlo e la principessa Beatrice, figlia di Andrea.

Inoltre – secondo i rumor circolati in rete – la guerra menzionata dalla profezia è quella di Malvinas-Falkland del 1982 (terminata una settimana prima che il Principe William nascesse).

In tanti si chiedono cosa accadrà ora nella monarchia dopo la scomparsa della storica sovrana e l’ingresso a pieno diritto di Carlo come Re d’Inghilterra. I funerali della sovrana sono stati fissati al 19 settembre dopo 10 giorni di lutto.