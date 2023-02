Cosa guardare stasera in tv? La programmazione

La programmazione tv per la sera di martedì 7 febbraio 2023 è ricca di attualità, di film e di emozioni, a partire dal Festival di Sanremo 2023

Martedì 7 febbraio 2023 la programmazione televisiva si fa interessante: oltre all’inaugurazione della 73esima edizione del Festival di Sanremo, in onda su RaiUno, sono numerosi le proiezioni-tv disponibili su tutti i canali.

Scopriamo insieme tutta la programmazione della serata.

Stasera in tv martedì 7 febbraio 2023: cosa vedere sulla Rai

La programmazione Rai per la serata di martedì 7 febbraio 2023 è ricca di contenuti interessanti.

Si parte con RaiUno, dove dalle 20:40 circa avrà inizio la 73esima edizione del Festival di Sanremo. Condotto da Amadeus, il Festival, alla sua prima serata, vedrà i volti anche di Gianni Morandi e di Chiara Ferragni.

Rai 2 propone un film tutto da seguire: alle 21:20 va in onda Replicas, pellicola tutta scientifica in cui uno scienziato, dopo avere perso la famiglia, ha la capacità di replicarne i corpi, ma può sceglierne solamente tre.

Su Raitre, invece, c’è il solito appuntamento con #Cartabianca, in onda in prima serata alle 21:20. Condotto da Bianca Berlinguer, il programma accoglierà, come da tradizione, tutte le questioni di attualità riguardanti il paese e il mondo intero.

Rai 4 manda in onda alle 21:20 il film poliziesco del 1995 intitolato Heat – La sfida: diretto da Michael Mann, la pellicola ha come protagonista Al Pacino e Robert De Niro.

Su Rai 5, invece, va in onda alle 21:15 il film drammatico Addio, mia regina, diretto da Benoit Jacqot. Siamo a Versailles, è il 1789: allo scoppio della Rivoluzione, nel caos della fuga, Sidonie decide di rimanere accanto alla Regina Maria Antonietta.

I guerrieri, film con Clint Eastwood e Telly Savalas arriva su Rai Movie alle 21:10: l’adrenalina sarà a mille.

Stasera in tv martedì 7 febbraio 2023: cosa vedere su Mediaset, LA7 e Real Time

Su Rete 4 torna l’attualità con Fuori dal coro: a partire dalle ore 21:20 Mario Giordano conduce il programma concentrandosi sulle tematiche più scottanti del momento, come la guerra tra Russia e Ucraina e la situazione politica italiana, tra bollette, rincari e difficoltà.

Canale 5 alle 21:40 manda in onda Puoi baciare lo sposo, una commedia con Diego Abatantuono pronta a strapparvi qualche sorriso. La pellicola racconta le vicende di due uomini che, desiderosi di sposarsi, dovranno però prendere coraggio nel rendere nota la loro relazione alle rispettive famiglie.

Su Italia 1 in prima serata arrivano Le Iene, che proprio questa settimana ritornano con il doppio appuntamento (prevista la puntata anche per venerdì 10 febbraio 2023).

La 7 alle 21:15 manda in onda Di martedì, programma di attualità condotto da Giovanni Floris che vedrà il coinvolgimento di diversi ospiti, pronti a commentare i sondaggi proposti da Nando Pagnoncelli.

Su Real Time alle 21:20 si trasmette il docu-reality Body Bizzarre. Il primo episodio si concentrerà sulla storia di Ylenia, affetta da grandi dolori al collo non appena prova a muoversi. Dopo di lei sarà il turno di Kylia, ragazza che soffre di una rara e dolorosa patologia al braccio.

Stasera in tv martedì 7 febbraio 2023: cosa vedere sugli altri canali

Su Tv8 alle 21:30 va in onda il film d’azione Vulcano – Los Angeles 1997, diretto da Mick Jackson. L’indagine su un’esplosione avvenuta nel sottosuolo di Los Angeles apre le strade a una nuova e sconcertante realtà.

L’arma della gloria arriva su Iris alle 21:20 : film western di Roy Rowland con Stewart Granger e Rhonda Fleming, racconta la storia del ritorno di un pistolero al suo paese, ma gli animi degli abitanti non saranno proprio positivi.

Le alternative al Festival di Sanremo sono numerose: non resta che scegliere il contenuto più adatto ai propri gusti.