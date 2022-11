Il talk show Fuori dal coro, letteralmente il più urlato della televisione italiana, condotto da Mario Giordano, si conclude martedì 29 novembre 2022.

L’ultima puntata stagionale del talk va in onda in prima serata su Rete 4: quali saranno le tematiche principali? E che cosa si dice in merito alla sua chiusura?

Fuori dal coro di Mario Giordano: tutto sull’ultima puntata

La nuova puntata di Fuori dal coro va in onda martedì 29 novembre 2022 in prima serata su Rete 4. Si tratta dell’ultimo appuntamento prima della pausa natalizia imposta da Mediaset, per cui la trasmissione tornerà – si presume – il 10 gennaio 2023. Si tratta di una pausa più lunga rispetto a quelle che sono le abitudini televisive (circa due/tre settimane di vacanze) e tale decisione ha destato alcuni sospetti e non poche polemiche a riguardo.

Le motivazioni legate a tale scelta pare siano sostanzialmente due: da una parte i costi molto alti di produzione (si dice che siano maggiori rispetto agli altri talk show), dall’altra le scelte editoriali di Mario Giordano, le stesse che molto spesso hanno scatenato non poche discussioni nel mondo Mediaset, proprio a causa della “delicatezza” di certe tematiche come il vaccino, la pandemia da Coronavirus e molte questioni politiche legate anche all’Europa.

A questo punto, dunque, sorge spontanea una domanda da parte dei telespettatori e delle telespettatrici del programma: si tratta realmente di una questione di budget? O le motivazioni sono legate solo ed esclusivamente alla “scomodità” di certi temi?

Le tematiche dell’ultima puntata di Fuori dal coro

Nell’ultima puntata di Fuori dal coro Mario Giordano tratterà diverse tematiche di attualità, di politica e di tutto ciò che sta accadendo nel Paese.

I temi principali dell’ultima puntata saranno: reddito di cittadinanza, tragedia di Ischia, business dell’accoglienza e prostituzione minorile.

Tema centrale sarà sicuramente il reddito di cittadinanza: Mario Giordano proporrà un’inchiesta sui percettori che non ne hanno diritto, come nel caso di Cagliari, dove circa 300 cittadini stranieri hanno ricevuto una denuncia per avere dichiarato il falso proprio riguardo i requisiti legati al reddito. Tra le altre cose, Giordano lascerà spazio a un viaggio in Spagna, dove si farà un raffronto sulla situazione del reddito e su come il paese straniero gestisca la questione “povertà”.

Sicuramente di impatto anche la storia della tragedia che ha colpito l’isola di Ischia; il conduttore si concentrerà sulla questione dello spreco di fondi pubblici destinati alla prevenzione dei disastri idrogeologici: tema molto delicato in un momento altrettanto tragico.

Che talk show di politica e attualità sarebbe senza il tema legato all’immigrazione? Ormai è assodato, la questione migranti è da molto tempo al centro di discussioni, di polemiche e di opinioni contrastanti. Mario Giordano, anche nella sua ultima puntata, cercherà di parlare del business dell’accoglienza, ponendo maggiormente l’attenzione verso chi si arricchisce a discapito degli immigrati, da sempre costretti a vivere in condizioni disumane.

Infine, ma non per importanza, la questione della prostituzione minorile sul web, problema assai radicato nella società contemporanea di enorme pericolosità con conseguenze psicologiche notevoli.

Mario Giordano, anche per l’ultima puntata, si è preparato un programma per niente semplice.

Fuori dal coro, stando alle varie dichiarazioni, tornerà attivo dopo il periodo natalizio, a partire dal 10 gennaio 2023.