Pechino Express 2024: quando inizia, cast e concorrenti

Da oggi, mercoledì 5 settembre, ogni martedì su TV8 saranno trasmesse le repliche di Pechino Express 2023. E nel frattempo cresce l’attesa e la curiosità per l’edizione 2024 per uno dei programmi più amato dal pubblico italiano. Pechino Express 2024 è pronto a tenerci con il fiato sospeso puntata dopo puntata. Scopriamo insieme tutti i dettagli: quando inizia, cast e concorrenti.

Quando inizia Pechino Express 2024?

Al momento ancora non è stata rivelata la data ufficiale ma, stando alle ultime indiscrezioni, la prima puntata di Pechino Express 2024 è programmata tra la fine di marzo e l’inizio di aprile. Come ogni anno, il reality sarà trasmesso ogni giovedì a partire dalle 21.25 in esclusiva su Sky Uno, ed ogni puntata sarà composta da due episodi. Così come la data di inizio, non è stata ancora rivelata la location della nuova edizione. Secondo i rumors, le tappe più probabili potrebbero essere l’Africa e l’Oceania. Attualmente sappiamo solo che le registrazioni delle puntate inizieranno a ottobre 2023.

Pechino Express 2024: cast e concorrenti

Immancabili al timone di Pechino Express 2024 gli storici conduttori Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio. Per quanto riguarda i concorrenti, invece, c’è ancora massimo riserbo. Tuttavia, sul web sono già cominciati a girare i primi personaggi che potrebbero partecipare alla nuova edizione del reality. Tra i primi nomi spunta quello di Antonella Fiordelisi, grande protagonista della settima edizione del Grande Fratello Vip. L’influencer e schermitrice potrebbe fare coppia con un’amica o con il padre. Continuiamo poi con i giovanissimi cantanti Aka7Even e LDA, ex concorrenti di Amici di Maria de Filippi. Oltre ad essere colleghi, i due sono anche grandi amici. Non solo. Pechino Express 2024 potrebbe ospitare un altro volto conosciuto della musica, ovvero Jake La Furia. Ma le novità non sono finita qua: tra i concorrenti della nuova edizione potrebbero esserci anche l’attore comico Enzo Salvi e l’ex calciatore dell’Inter Nicola Ventola. Il format del programma rimane lo stesso: i concorrenti dovranno spostarsi da una tappa all’altra con a disposizione solo una mappa, una radio per poter comunicare con la produzione del reality, ed un euro al giorno per sopravvivere. Ma come è possibile? Ogni coppia avrà la possibilità di chiedere passaggi e ospitalità alla popolazione locale. Ma non è sempre così facile! Ogni puntata vedrà l’eliminazione di una coppia, fino ad arrivare a decretare nell’ultima puntata il vincitore. Sicuramente ne vedremo delle belle… non ci resta che aspettare per scoprire tutte le avventure che ci riserverà questa nuova stagione! Rimanete connessi per non perdervi tutti gli aggiornamenti su Pechino Express 2024.