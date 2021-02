Per chi ha poco tempo, a causa del lavoro e degli impegni, di andare in palestra, considerando che sono chiuse per via del lockdown, il modo migliore per tenersi in forma è fare esercizio. Correre in casa aiuta a dimagrire e perdere peso. Vediamo come farlo con l’uso del tapis roulant.

Come correre in casa

Quando le giornate sono brutte, fa freddo e piove, l’idea di uscire per allenarsi non piace a tutte. Per questa ragione, potete allenarvi benissimo tra le mura domestiche correndo. Correre in casa vi aiuta a mantenere la forma fisica e stare bene approfittando dei benefici di questa attività senza preoccuparvi della pioggia o del maltempo.

Potete svolgere questa attività sia con il tapis roulant, ma anche senza l’ausilio di questo strumento. In entrambi i casi riuscirete a perdere peso e soprattutto stare in forma. Potete cominciare facendo una corsa sul posto cercando di non perdere mai l’intensità della vostra attività. Se vi allenate in modo costante e regolare, sicuramente potete ottenere ottimi risultati e benefici per il vostro fisico.

Correre in casa apporta diversi benefici e la cosa importante è respirare regolarmente e mantenere il ritmo. Cominciate con circa 15 minuti di corsa sul posto sollevando bene le ginocchia per poi aumentare pian piano la vostra attività fisica e allenamento. Correre aiuta a bruciare le calorie, aumenta il metabolismo aiutandovi a perdere peso in modo sano e senza troppi sforzi.

Correre in casa permette di bruciare fino a 100 calorie e con un allenamento di un’ora circa arrivate anche a 500. Oltre al dimagrimento, si tratta di una attività che apporta una serie di risultati, quali rafforzamento dei muscoli cardiaci, miglioramento del sistema immunitario e aiuta a tenere sotto controllo i livelli di colesterolo e zucchero nel sangue.



Come correre in casa con il tapis roulant

Una alternativa valida e al tempo stesso efficace con risultati che siano duraturi nel tempo è sicuramente correre in casa avvalendosi del tapis roulant, un macchinario che vi permette di perdere peso in maniera efficiente sfruttando tutti i benefici di questo prodotto.

Con l’uso del tapis roulant potete impostare la velocità, l’inclinazione desiderata, oltre a seguire programmi di allenamento specifici con diverse variazioni di ritmo. Questo strumento vi permette di allenarvi in modo concreto ottenendo in cambio risultati e benefici per il dimagrimento e la forma fisica.

Per ottenere risultati utili si consiglia di correre in casa con il tapis roulant almeno tre volte a settimana per un allenamento della durata di un’ora al massimo. In questo modo si riesce a smaltire i grassi e aumentare il metabolismo. Si tratta di un allenamento molto impegnativo, ma che bisogna seguire con costanza e deve essere accompagnato da una dieta che sia sana e ben bilanciata.

Cercate, durante l’allenamento, di mantenere sempre una posizione eretta. Sarebbe utile allenarsi e correre in casa posizionando il tapis roulant davanti a uno specchio in modo da correggere eventuali errori. Non dimenticate di avere sempre a portata di mano una bottiglietta d’acqua in modo d’idratarvi durante l’allenamento. La musica può accompagnare la vostra corsa ed esercizio.

